Dragana Mićalović napravila je selfi u ogledalu gde je u prvi plan dospeo njen trudnički stomak, a kako je u više navrata isticala da joj je karijera na prvom mestu, te da sa udajom i majčinstvom ne želi da žuri, ovaj njen potez sve je iznenadio.

Brojni pratioci, oduševljeni prizorom krenuli su da nižu čestitke i lepe reči, međutim oni koji su se malo bolje zagledali u fotku na kojoj trudna Dragana ponosno pozira, shvatili su da je reč zapravo o jednoj staroj fotografiji nastaloj za potrebe snimanja serije "Igra sudbine".

Dragana, koja je u seriji igrala Unu Hristić tada je glumila trudnicu, a kadrovi na kojima je u kostimu i koje je ovekovečila na svom Instagram profilu izazvali su prelepe emocije kod njenih fanova.

Složni su u mišljenju da joj blagosloveno stanje lepo pristaje, te su joj poželeli da se i u privatnom životu što pre ostvari u ovoj, za jednu ženu, najlepšoj ulozi.

Dragana Mićalović, poznata glumica i sestra Slobode Mićalović, pretposlednji dan došla je u Hram Svetog Save kako bi se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice. Dragana na Instagramu nije delila sliku iz svetinje.

Naime, Dragana Mićalović poklonila se jednoj od najmoćnijih hrišćanskih relikvija, a zajedno sa vernicima koji čekaju satima u redu, strpljivo je koračala da celiva Časni Pojas Presvete Bogrodice.

Na Instaramu nije delila sliku iz svetinje.

Inače, Dragana je otišla u Hram baš na dan, kada je preminio njen otac Dragan, koji joj je bio veliki oslonac u životu.

- Devet godina bez tebe - poručila je kratko na mrežama.

Kupovina stana kao kruna svega

Osim radosti zbog mamine posete, Dragana se nedavno skućila kupovinom stana u Beogradu. Opisujući svoje momente sreće prilikom useljenja, glumica se osvrnula na svoj dosadašnji životni put, uspehe i sumnje koje je prevazišla.

- Dugo sam se tražila tamo gde me nije bilo da bih se pronašla ovde. Zato ti započinjem ove redove na stranicama života, kao na daskama koje život znače”, govorila je glumica emotivno na jednom snimku.

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