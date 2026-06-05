Danica Andonov, udovica repera Dalibora Andonova Grua, raznežila je i rasplakala javnost novom emotivnom objavom na društvenim mrežama. Ona je sa ponosom ispratila njihovog mlađeg sina Relju na maturu, a sudeći po fotografiji dečaci su izrasli u prave i prelepe momke.

Na zajedničkoj slici sa ponosnom majkom, stariji sin Vuk pozira u opuštenoj beloj majici i teksas šortsu držeći brata oko ramena, dok je maturant Relja elegantan u beloj košulji i krem pantalonama.

Danica blista u dugoj, jarkoroze haljini sa belom torbicom u ruci, dok je ponosno napisala "Moji dečaci".

Ova dirljiva porodična scena nikoga nije ostavila ravnodušnim, a mnogi komentarišu da bi pokojni Gru danas sigurno bio najponosniji otac na svetu da može da vidi svoje naslednike.

Podsetimo, Danica je prošle godine u februaru napravila i žurku povodom Vukovog punoletstva. Oni su se provodili u jednom prestoničkom lokalu, a Gruova udovica je blistala u beloj haljini i grlila svoje sinove.

Ono što se zna jeste da su obojica zaljubljenici u sport. Mlađi Relja voli košarku, dok se Vuk bavi fudbalom, što Danica često i dokumentuje na društvenim mrežama.

Poginuo u strašnoj oluji

Podsećanja radi, Dalibor Andonov Gru poginuo je u strašnoj oluji pre šest godina.

Kobni događaj odigrao se kada je pevač upao u vodu prilikom vožnje kajta.

Tokom celog tog dana Gru je pokušavao da okupi ekipu za kajting iako je košava, koja je tog dana bila intenzivna, inače veoma opasna za vožnju.

Na licu mesta našlo se nekoliko očevidaca, a jedan od njih se tada oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada očevidac za Telegraf.

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