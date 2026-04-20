Miša Mijatović oduvek je osim po muzičkom talentu poznat i po iskrenosti kada je reč o estradnom nebu, a u otvorenom razgovoru otkrio je tajne svojih kolega i saradnika i progovorio o privatnosti i porodičnim vrednostima.

Na samom početku razgovora, Mijatović se dotakao svoje supruge i dece.

- Živim potpuno mirnim, normalnim i porodičnim životom. Moja je sreća što imam sjajnu porodicu. Četrdeset i sedam godina sam u braku sa suprugom Milijanom. Imamo dva sina, Miodraga i Aleksandra. Obojica su bili profesionalni fudbaleri. Živimo što više možemo prizemnom i mirnom svakodnevicom. Danas su došla druga vremena. Duša me boli za tim prošlim kada se nije živelo brzo - rekao je Mijatović, koji je potom progovorio o karijeri i estradi.

- Na našem estradnom nebu je tako da jedan slučajan susret može da promeni pravac u kom ćeš ići. Može da ti promeni život nabolje, ali i nagore. I tada kada sam počinjao, kao i sada, blagoslov je bilo uspeti u onome za šta si rođen, raditi ono što voliš. Takav sam da sam jedan od retkih koji govori s celom estradom, a i cela estrada govori sa mnom. Nisam u sukobu ni sa jednim kolegom - kazao je poznati muzičar, i šokirao detaljima odnosa pokojnog Saše Popovića i Aleksandre Prijović potvrdom da je Saša želeo da je izbaci iz Granda.

- Istina je da je Saša želeo da izbaci Prijovićevu iz Granda i da bi se to i dogodilo da nije bilo mene. Prejako je govoriti da sam uticao na njenu karijeru i da ne bi uspela da nije bilo mene budući da bi njen talenat koji joj je bog dao isplivao u svakom slučaju. Saša je Aleksandru voleo kao pevača, ali bio je vrlo ljut na nju. Tada nije bilo publike, već je nekoliko nas davalo ocene. Bosanac, Steva i ja smo joj do te sporne emisije davali najvišu ocenu, dvanaesticu. Oduševljavala nas je pevačkim mogućnostima, ali tog dana je došla iz kafane da peva na sceni Granda i bila je promukla. Izdržavala se od toga, bila je sirotinja. Vrlo mlada je počela da peva, kao i da se takmiči. To je Saši zasmetalo. Stao sam na njenu strani i smirio ga. Objasnio sam mu da je u prethodnim krugovima pevala bez premca. Bila je ubedljivo najbolja, ma bolja od svih ostalih. Rekao mi je da ostaje pri svom stavu, da mora da ispadne iz „Zvezda Granda“. Ona mi je zahvalna na tome. Sama je to pričala kada god smo se viđali na nastupima i tezgama gde sam bio sa svojim orkestrom - rekao je Mijatović za Hajp.

"Ostavljao sam žene u mladosti"

Govoreći o svom ljubavnom životu, Mijatović nije krio da je svojevremeno uživao u ljubavnim vezama.

- Bilo je svega. Ono što mogu da kažem jeste da nisam bio sklon tome da povređujem nežniji pol. Više je bilo situacija kada sam ostavljao žene nego kada su one mene ostavljale. Uvek sam bio fer. Uglavnom bi se videlo da to nije to i onda bismo se razilazili. S druge strane, nisam ni nešto patio niti upoznao te velike ljubavne tuge. Sačuvalo me je to što sam racionalan i praktičan, te su izostale te iracionalne patnje i odluke - rekao je legendarni harmonikaš.

BONUS VIDEO: