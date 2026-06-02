Pevačica i bivša članica grupe Hurricane, Sanja Vučić, pojavila se na snimanju nove emisije "Zvezde Granda" i svojim izgledom privukla veliku pažnju prisutnih.

Na snimanje je stigla u crnoj mini-haljini, sa podignutom kosom, a osim upečatljivim stajlingom i lepotom, iznenadila je sve i novom titulom koju je dobila u "Zvezdama Granda".

"Dobila sam osmu stolicu"

- Imam jednu novost danas, dobila sam svoju osmu stolicu u "Zvezdama Granda". Za danas sam ovde i sada sam ravnopravni član žirija - rekla je Sanja, a potom dodala:

- Uvek sam raspoložena za rasprave. Uzbuđeni smo i nadam se da će moji kandidati ući u finale - poručila je pevačica.

Osvrnula se i na svoje pesme, pa je otkrila da li je neka od njih nagovestila događaje koji su se kasnije zaista dogodili.

- Nikada nisam otpevala pesmu koja je naslutila da će se nešto desiti - konstatovala je potom.

Tom prilikom prokomentarisala je i numeru "Izrael i Palestina", koju izvodi Tea Tairović.

- Tei se to dogodilo više puta. Ona je veštica u neku ruku - zaključila je na kraju.