Saša Popović preminuo je 1. marta prošle godine, nakon opake bolesti, a pet dana kasnije sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju u prisustvu udovice Suzane, ćerke Aleksandre i sina Danijela, ali i mnogobrojnih saradnika i prijatelja.

Popović je za života stekao veliko bogatstvo, a malo je poznat podatak da je pre sedam godina vila Saše Popovića bila na meti pljačkaša, koji su upali u nju i ukrali dragocenosti, uključujući važnu dokumentaciju, nekoliko satova i nakit koji su pripadali najužim članovima njegove porodice.

U trenutku pljačke, Popović i njegova supruga boravili su u Opatiji.

Po dolasku u porodični dom, Saša i Suzana su shvatili da im nedostaje sef, posle čega su smesta alarmirali policiju. Pljačka je odmah okarakterisana kao delo profesionalaca, a inspektori nisu našli znakove nasilnog upada u kuću, odnosno obijanja.

- Krađa koja se dogodila u Popovićevoj kući delo je profesionalnih pljačkaša, to je jasno kao dan. Sašina kuća je jedna od najbolje obezbeđenih u naselju Bežanijska kosa, sa rampom i obezbeđenjem koje je čuva, a tu su i sigurnosne kamere. Međutim, lopov nije ostavio niti jedan jedini trag i otisak po kom bi policija mogla da ga nađe. Pljačkaši su čak znali i precizan raspored kamera i ugao pod kojim snimaju, tako da nijedan snimak nije od koristi u istrazi. Nema nikakve sumnje, to su vrhunski profesionalci – rekao je tada izvor iz policije.

Sumnjalo se da je provalnik preskočio je ogradu visine oko 2,5 metara, ušla u dvorište i potom u kuću koja je bila otključana i u kojoj u tom trenutku nije bilo nikoga. Zatim je prešao na sprat kuće i izvršio premetačinu spavaće sobe, odakle je ukrao zlatni nakit, dukate, kao i osam muških ručnih satova i jedan ženski.

Optuženi je uhapšen posle nekoliko meseci, tačnije u avgustu 2018. godine, a protiv njega je podignuta optužnica za tešku krađu.

BONUS VIDEO:





