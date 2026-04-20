Viši sud u Zrenjaninu zakazao je za 29. april početak suđenja K. F. (50) i njenom sinu L. F. (32), koji se terete za svirepo ubistvo I. H., vanbračnog partnera optužene žene.

Zločin koji je prošlog leta potresao Bečej, prema navodima optužnice, dogodio se nakon banalne svađe koja je prerasla u nezapamćeno nasilje.

Tragedija se odigrala 22. juna prošle godine u večernjim satima. Prema optužnici, verbalni sukob između emotivnih partnera kulminirao je u porodičnoj kući, kada su majka i sin nasrnuli na I. H. kuhinjskim nožem. Obdukcija je pokazala svirepost napada – nesrećnom čoveku zadato je čak 25 ubodnih rana u predelu glave i tela.

Komšije su oko 22.30 sati alarmirale policiju zbog nesnosne buke i vike koja je dopirala iz dvorišta. Nažalost, ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na adresu mogla je samo da konstatuje smrt; povrede su bile preteške, a žrtva je izdahnula na licu mesta.

Policija na licu mesta zatekla je K. F. koja je prvobitno pokušala da preuzme svu krivicu na sebe, tvrdeći da je sama počinila ubistvo. Ipak, istraga je ubrzo krenula u drugom smeru, a njen sin L. F. je tokom ispitivanja priznao da je direktno učestvovao u krvavom piru.

"Kažu da je krvi bilo na sve strane. Varoš ko varoš, sad se već nagađa šta je uzrok, ali niko ne zna pravi motiv. Godinama su bili u vezi i, mada su imali problema, niko nije slutio da bi se ovako nešto moglo dogoditi", izjavio je jedan od meštana Bečeja.

Iako su meštani bili upoznati sa povremenim nesuglasicama u ovoj porodici, zvanični podaci pokazuju da u ovoj zajednici ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici.

Optuženi dvojac se od hapšenja nalazi u pritvoru.