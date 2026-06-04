-Obični ljudi po Tivtu koje sam srela kažu da ih je sramota zbog svega ovoga - rekla je naša reporterka, na šta je predsednik odgovorio:

-Sačekali me ljudi sa "Pomaže Bog, predsedniče". Iznenadio sam se, rekoh "Šta je ovo, ljudi?". Srbija će se uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen od strane Podgorice, trudićemo se da gradimo bratske odnose sa našim ljudima u Crnoj Gori. Sve što budemo mogli da uradimo da popravimo naše odnose, mi ćemo to i uraditi - kaže predsednik za naš portal.

O današnjem sastanku u Beogradu

-Okolo su svi ovi najmoćniji ljudi, Makron, Fon der Lajen i Košta. Imao sam odličan i otvoren razgovor sa Koštom. Oni imaju sumnju u ono što je u mojoj glavi, ne u ono što sam ja. Znaju šta sam ja rekao Danijelu, znaju šta sam rekao svima njima... Najveći im je problem što ne znaju šta ja stvarno mislim. Došli su jer nisu sigurni šta je to što ja mislim i kako i gde vidim zemlju u budućnosti. Rekao sam im da sam vrlo racionalan čovek, vodim određenu politiku i ne mogu da je rušim posle mnogo godina, a da li ću da sarađujem i sa drugim zemljama, nego šta ću. Nije nama ovaj ekonomski napredak pao s neba, već je došao kao rezultat ogromnog rada i sa svima drugima. Naravno, Evropa je naše najveće tržište, naš najveći investitor i sa njima imamo najveću razmenu u uslugama. Najvažniji partner, nema sumnje. Nemojte da smetnete s uma, da Srbija sama u izvozu ka zemljama EU je 57,1% ukupnog Zapadnog Balkana. Sve stale zemlje iz regiona, manji su od 43%. Mi smo njima najveći partner na Balkanu - poručio je predsednik za Alo.

Alo/ Tanja Kovačević