Hrvatski pevač Jakov Jozinović stekao je veliku popularnost u Srbiji snimajući obrade poznatih pesama, te je tako zakazao niz koncerata u Beogradu i Novom Sadu.

Pred početak koncertne turneje Jakov je govorio pred našim kamerama, te nam tom prilikon otkrio u kakvim je odnosima sa kolegama.

Između ostalog, Jakov nam je tada priznao da je zabranio Aleksandri Prijović da kupi karte za njegove nastupe, ističući da iste želi da joj pokloni.

- Bilo mi je drago kada me je pozvala Aleksandra Prijović i rekla da je kupila karte za moj koncert. Nisam hteo da joj prodam i rekao sam: "Ne, Aleksandra, ja ću ti ih pokloniti", ali ona je to striktno odbila i platila ih je - rekao je Jakov pred našim kamerama.

