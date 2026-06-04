Jedan od najskladnijih parova sa domaće javne scene, Snežana i Milan Borjan, otputovali su na zasluženi odmor, gde uživaju u zajedničkim trenucima daleko od svakodnevnih obaveza.

Na najnovijim fotografijama sa luksuzne jahte, atraktivna plavuša privukla je veliku pažnju javnosti pozirajući u minijaturnom bikiniju sa prepoznatljivim zlatnim detaljima, pri čemu je istakla zategnutu figuru i izražene trbušnjake.

Dok Snežana profesionalno pozira sa sunčanim naočarima, proslavljeni golman Milan Borjan u kupaćim gaćama i kačketu na glavi pravi šaljivu grimasu, pokazujući opuštenu i vedru atmosferu u kojoj par uživa.

Izgleda da im odmor u potpunosti prija, a tirkizno more i sunčano vreme poslužili su kao idealna kulisa za nove porodične uspomene.

Javno isprozivala poznatu voditeljku

Podsetimo, Snežana Borjan i voditeljka Sanja Marinković ranije su dospele u javni sukob nakon što se njoj nije dopao jedan potez poznate voditeljke.

Naime, ona se tada oglasila na društvenim mrežama nakon Sanjine objave koja se odnosila na žene u akva parku u Turskoj, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.

"Šta je sa zdravim razumom?"

-Sanja Marinković je nekoliko puta zvala mog supruga i mene da gostujemo u emisiji "Magazin In" i nikada se nismo odazvali, ne zato što nismo želeli, već zato što nismo imali vremena… Sada sam srećna zbog toga - navela je tada.

-Otkud ideja da snimaš bilo koga koga ne poznaješ i objaviš na svom storiju, da se na jeftin i perfidan način podsmevaš, što ne priliči ni devojčicama, a ne nekome ko godinama vodi emisiju i predstavlja sebe kao disciplinovanu i posvećenu osobu? Da li su to danas kriterijumi lepote i uspeha? Šta je sa moralom, etikom… šta je sa zdravim razumom? - konstatovala je na kraju.