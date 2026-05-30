Pevač Sloba Vasić nedavno je prvi put otvorenije govorio o jednom od najtežih perioda u svom životu, kao i o lečenju u Specijalnoj bolnici „Laza Lazarević“.

Gostujući u jednoj emisiji, iskreno se osvrnuo na izazove kroz koje je prolazio, ali i na svoje estradne početke, otkrivši do sada nepoznate detalje o pomoći koju mu je pružio pokojni direktor "Granda", Saša Popović.

Vasić nije krio da je iza njega veoma turbulentan životni period, ističući da mu je vreme provedeno u bolnici pomoglo da na drugačiji način sagleda sebe i svoj život.

Tokom razgovora sa voditeljkom, pokušao je da kroz šalu govori o ustanovi u kojoj je boravio, što su mnogi ocenili kao neprimereno.

Na pitanje kakvo iskustvo nosi iz bolnice, pevač je odgovorio:

-Ludilo, bilo je ludilo. Malo se šalimo... - kroz osmeh je istakao.

Kada je voditeljka primetila da mnogi požele da odu u takvu ustanovu kako bi se odmorili od svakodnevnih obaveza, Vasić je kroz osmeh rekao:

-Tako sam i ja, tako sam otišao - konstatovao je potom.

Iako je određeno vreme proveo na lečenju, istakao je da tamo nije stekao nova poznanstva.

-Bilo je tamo Spartanaca, ali nisam nikoga upoznao. Nisam stekao nove prijatelje - rekao je Sloba.

Pomoć Saše Popovića pri kupovini stana

Tokom emisije prisetio se i svojih početaka na estradi, kao i kupovine prve nekretnine.

Otkrio je da mu je upravo Saša Popović u tom važnom životnom trenutku pružio najveću podršku, uključujući i finansijsku pomoć.

"Ovo sada prvi put pričam javno"

Pevač je ispričao anegdotu koju, kako kaže, do sada nikada nije javno ispričao:

-Kada sam prvi put kupovao nekretninu, nedostajao mi je deo novca. Pozvao me je u kancelariju i pitao: "Koliko ti fali?". Rekao sam mu iznos. Otvorio je fioku, izbrojao novac i dao mi ga. Ovo sada prvi put pričam javno, nisam o tome govorio ni u jednoj emisiji, niti bilo kome ranije - prisetio se Vasić Popovićeve nesebičnosti za Red TV.