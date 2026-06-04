Živorad Žika Nikolić, poznat kao voditelj emisije "Šarenica", ostvario je veliki profesionalni uspeh i postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Srbiji.

Ipak, često se priseća svojih početaka, kada je živeo u skromnim uslovima u trošnoj kući u rodnom mestu.

Iako je kasnije izgradio uspešnu karijeru i obezbedio sebi komforan život, Nikolić je odlučio da porodični dom renovira, ali tako da zadrži njegov autentičan izgled i duh prošlih vremena.

O odrastanju i životnim okolnostima govorio je otvoreno:

-Bilo je teških dana, ali se nikada nije gladovalo. Nekada se živelo na proji, nekada na kajmaku, nekada na mesu – svega je bilo. U bašti moje majke sve je raslo: paprika, krompir i drugo povrće. Mogao sam sve da zamenim i srušim, ali ovo budi uspomene. Kuća je ostala u istom duhu, urađeni su zidovi i staze, i želeo sam da tako ostane, a i mojim potomcima se dopada - ispričao je Žika.

Dodao je i da mu boravak u toj kući i dalje znači:

-Ko god želi da prespava ovde, voli da spava u ovom krevetu i ovoj sobi, a najradije i ja, jer sam tu proveo detinjstvo - rekao je jednom prilikom u emisiji "Nećete verovati".

Podsetimo, voditelj je pre nekoliko godina kupio stan u Beogradu, koji, prema pisanju medija, vredi oko 150.000 evra.

Komšije o Žiki Nikoliću

Njegove komšije iz rodnog mesta nedavno su za medije govorile o njemu i njegovom odrastanju.

Kako navode, oduvek je bio vredan i dobar đak, a još u osnovnoj školi pokazivao je interesovanje za pisanje i organizaciju.

-Pošten je čovek. Još u školi je izdavao jedan list, imao je malu svesku u koju su učenici mogli da se obrate i napišu šta žele. To je bilo u osnovnoj školi, pa se kasnije svako od nas razišao - istakao je jedan komšija.

Drugi se prisetio školskih dana i života u selu:

-Tu smo išli u školu zajedno od prvog do osmog razreda. Kasnije je on otišao na dalje školovanje. Bio je odličan đak. U to vreme nije bilo puteva kao danas, sve je bilo blato i seoski uslovi. Poljoprivreda se mnogo više radila, a mi smo posle škole morali da pomažemo i čuvamo stoku. Kasnije smo išli u školu u Lopaš, i to je bilo isto tako teško, uz dug put i svakodnevne obaveze kod kuće - naveo je on za Blic.