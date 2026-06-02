Voditelj i pevač Milan Mitrović prokomentarisao je situaciju u kojoj se nalazi njegova koleginica Mina Kostić, koja trenutno boravi u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević".

Kako navodi, smatra da je do celokupne situacije došlo usled niza okolnosti koje su se godinama gomilale.

Mitrović ističe da je iznenađen onim što se dešava i da Minu poznaje dugi niz godina.

- Jako sam iznenađen, Minu poznajem jako dugo i veoma je volim. Iznenađen sam svim ovim stvarima koje se dešavaju mojim kolegama. U svakom slučaju mi je žao. Ako je zbog Kaspera ili nečeg drugog, nadam se da će se brzo oporaviti. Nisam joj slao poruku, jer čekam da vidim da li su informacije tačne – rekao je Milan.

Dodao je i da ne smatra da popularnost sama po sebi utiče na mentalno zdravlje, već da je u pitanju splet različitih životnih okolnosti.

- Ne mislim da popularnost utiče na mentalno zdravlje, već da je to splet okolnosti. Naš posao je takav da stalno radimo, putujemo, ne spavamo dovoljno i doživljavamo razne situacije na nastupima. Većinom su to prijatni trenuci, ali ima i neprijatnih. Dešavaju se i finansijski problemi. Potrebno je vreme da se organizam odmori i da čovek ponovo bude funkcionalan - objasnio je Mitrović.

Kako kaže, posao estradnih umetnika podrazumeva da zabavljaju publiku u različitim emotivnim stanjima, što dodatno utiče na njihovo emotivno i psihičko stanje.

- Naš posao je da zabavimo i tužne i srećne ljude, i to utiče na emocije - dodao je.

Dotakao se i iskustava svog kolege Slobe Vasića, koji je takođe boravio u istoj klinici.

- Bila je situacija i sa mojim kolegom Slobom. To su uglavnom slučajevi kod ljudi koji imaju i druge obaveze pored estrade, pa kada se sve to pomeša, neki organizam to lakše podnese, a neki teže - zaključio je Mitrović.