Pevač Sloba Vasić ovih dana ponovo je aktivan, a nakon turbulentnog perioda i boravka u zdravstvenoj ustanovi, vratio se svakodnevnim obavezama i poslovnim aktivnostima.

Domaći mediji zatekli su ga u nesvakidašnjem izdanju, dok je sređivao prostor ispred svog kafića i perionice.

Sloba je bez ustručavanja zasukao rukave i prihvatio se fizičkog rada.

Na sebi je imao zaštitni vizir, dok je u rukama držao kosačicu kojom je pažljivo uređivao zelenu površinu ispred lokala.

Po svemu sudeći, fizički posao mu nije teško pao, a prizor je pokazao da je pun energije i da se polako vraća u uobičajeni ritam života.

Vidno raspoložen, pevač je vredno radio na uređenju prostora, dok su prolaznici sa interesovanjem posmatrali kako sređuje travnjak i vodi računa da sve bude besprekorno uređeno.

Podsetimo, pre nekoliko dana izašao je iz Specijalne psihijatrijske bolnice "Dr Laza Lazarević", nakon što je dospeo u centar pažnje javnosti zbog incidenta na aerodromu.

Kako je ranije objavljeno, Vasić je bio udaljen sa leta zbog alkoholisanog stanja, nakon čega je upućen na lečenje.

Nakon izlaska iz bolnice, pevač se vratio i poslovnim obavezama, te je nastavio sa nastupima širom regiona.

Govoreći za medije o periodu iza sebe, istakao je da je "čovek od krvi i mesa", aludirajući na to da svako može da se suoči sa teškim životnim situacijama, te da je u tom trenutku zatražio pomoć stručnog lica.

Sudeći po najnovijim snimcima, odlučan je da nastavi dalje, a slobodno vreme između nastupa koristi i za poslove oko svojih privatnih biznisa.

Ovoga puta pokazao je da mu fizički rad ne predstavlja problem i da sa istom posvećenošću kao na sceni vodi računa i o prostoru koji poseduje.

Alo/Telegraf