Kremlj je reagovao na otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, u kojem je predložio direktne pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom radi okončanja rata.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su ruske vlasti upoznate sa sadržajem pisma i naveo da će ono biti dostavljeno predsedniku Rusije.

– Videli smo pismo. Ono će biti prosleđeno predsedniku Putinu – rekao je Peskov.

Govoreći o predlogu za direktan susret dvojice lidera, portparol Kremlja istakao je da Zelenski može da doputuje u Moskvu ukoliko želi razgovore.

– Zelenski može da dođe u Moskvu kad god poželi da pregovara – poručio je Peskov.

On je naglasio da Putin još nije imao priliku da pročita pismo, ali da će o njegovom sadržaju biti obavešten nakon završetka planiranih sastanaka.

Peskov je istovremeno istakao da će se ruska strana u svakim eventualnim pregovorima prvenstveno rukovoditi nacionalnim interesima Ruske Federacije.

– Uz dužno poštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim posredničkim naporima, za Rusku Federaciju najvažniji su njeni nacionalni interesi – rekao je portparol Kremlja.

Reakcija iz Moskve usledila je ubrzo nakon što je Zelenski objavio otvoreno pismo u kojem je predložio lični sastanak sa Putinom u trećoj zemlji, navodeći da bi domaćini mogli da budu Švajcarska, Turska ili pojedine zemlje arapskog sveta.

Ukrajinski predsednik je u svom obraćanju pozvao na direktan dijalog i pronalaženje puta ka završetku rata, uz mogućnost uključivanja međunarodnih partnera koji bi pružili bezbednosne garancije.

Za sada nije poznato da li će Moskva prihvatiti predlog o sastanku u trećoj zemlji, ali je poruka Kremlja da su vrata za razgovore otvorena, uz jasan stav da će ruski nacionalni interesi ostati ključni uslov u svakom budućem pregovaračkom procesu.