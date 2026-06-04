Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović priznala je da se u jednom periodu ugojila osam kilograma, nakon što je prethodno bila na meti komentara zbog preterane mršavosti.
Ceca je na svom Instagram profilu objavila snimak iz hotelske sobe, na kojem večera u društvu svog frizera Stevana.
Kako je navela, u jednom periodu težila je svega 54 kilograma, dok danas ističe da je zadovoljna svojom linijom i da uspešno održava telesnu težinu.
Tom prilikom je kroz šalu komentarisao njen jelovnik:
-Ako se pitate šta ona jede da bi bila zgodna: mladi krompir, piletina, hleba nema. Nemojte posle da pišete da je mršava i da mora da se ugoji. Žena je zdrava, zgodna i jede zdravo - istakao je on.
Na to se pevačica nadovezala uz osmeh:
-Ti koji kažu: "Mršava je, treba da se ugoji" su moji neprijatelji. Ne vole me dovoljno - rekla je Ražnatovićka kroz smeh, pa dodala:
-Dobro, u jednom momentu sam stvarno preterala, došla sam do 54 kile - konstatovala je potom.
Na pitanje frizera koliko sada ima kilograma, odgovorila je kratko:
-62 - priznala je pevačica.
Na večeri sa italijanskim zavodnikom
Pored toga, javnost je zaintrigirala i njena večera sa planetarno popularnim glumcem Simeonom Suzinom.
Za tu priliku nosila je široke farmerke, belu majicu sa čipkastim detaljima i luksuznu torbicu, a modna stranica na Instagramu koja prati njene kombinacije otkrila je i cene autfita.
Prema navodima, majica košta 150 evra, farmerke 1.200 evra, dok torbica vredi 15.000 evra, što ukupno iznosi 16.350 evra.
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