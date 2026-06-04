Nakon što je javnost ostala u šoku zbog oštrog odgovora Goge Sekulić, koja je brutalno potkačila mlađu koleginicu, strasti na estradi se ne smiruju. Povod za ovaj žestok sukob bio je Zoranin komentar na Gogin stajling u našoj emisiji "Modna policija".

Sada je Zorana Mićanović rešila da spusti loptu i javno uputi izvinjenje starijoj koleginici, a to je učinila upravo pred našim kamerama, gostujući u emisiji "Istina ili klik". Mlada pevačica ističe da joj namera nikada nije bila da uvredi Gogu, već da je govorila uopšteno o modnim pravilima, ali i da je kritikovala prvenstveno sebe.

- Ja sam gostovala u emisiji "Modna policija" kod vas u Alo-u. Ništa loše nisam mislila kada sam pričala za leopard print i sve te šarene životinjske printove. Nisam generalno mislila na nju, mislila sam i na sebe, i na druge kolege, u globalu na masu. Zaista nikad ne bih uvredila stariju koleginicu, ja sam pevala njene pesme i imam poštovanja prema njenim godinama i njoj, stvarno je gotivim - započela je Zorana. Mićanovićeva je ubeđena da su mediji namerno preuveličali celu situaciju kako bi izazvali estradni rat.

- Izvuče se nešto iz konteksta za bezveze da bi se pravili naslovi i svađe. Ja kažem: "Stvarno, Gogo, nešto su pogrešno protumačili, ja nemam ništa protiv vas" - rekla je pevačica. Zorana je pred našim kamerama bila iskrena, pa je priznala da i sama kuburi sa viškom kilograma, zbog čega smatra da joj određeni modni trendovi uopšte ne stoje.

- Ja sam prva koja se ugojila 12 kila i koja sebi kaže: "Vidi na šta ličiš, smršaj". I da sam tako rekla, ne smatram da treba bilo ko da se uvredi, jer sam rekla da ljudima koji imaju više kilograma prosto ne stoje takvi printovi jer onda izgledaju još deblje. Ako se žena uvredila, ja se izvinjavam - poručila je Zorana.

"Karleuši i Priji dobro stoji leopard print"

Da ne bude zabune, ona je slikovito objasnila kome, po njenom mišljenju, divlji dezen savršeno pristaje, a šta nikako ne bi trebalo da rade žene koje imaju viška.

- Leopard dobro stoji Karleuši, Aleksandri Prijović, Tei Tairović, Senidi, Teodori Džehverović... Imamo stvarno toliko njih. Ali nekako, možeš obući i belo pa ćeš izgledati kao mečka Božana, nebitno je šta ćeš obući, ali smatram da ako imaš viška kilograma, to ne treba otkrivati, treba prekriti - zaključila je Zorana u emisiji "Istina ili klik".

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