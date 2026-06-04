Mlada muzička zvezda Zorana Mićanović gostovala je u emisiji "Istina ili Klik", gde je u nikad otvorenijem razgovoru progovorila o estradnim lažima, podmetanju nogu, ali i detaljima iz privatnog života i saradnje sa kolegama o kojima se mesecima spekulisalo u javnosti. Zorana je bez dlake na jeziku ogolila odnose na estradnoj sceni i otkrila šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata.

Iako važi za jednu od najtraženijih mlađih pevačica, Zorana priznaje da se na svakom koraku susreće sa zavišću i lažnim prijateljstvima, ali ističe da je niko ne može direktno ugroziti.

- Nije mi niko konkretno podmetnuo nogu. Na estradi ima sujete i to se dešava redovno, ali da mi je sad neko konkretno naudio, ne. To je ono, malo po malo sa svih strana - započinje priču pevačica i odmah nastavlja o licemerju koje vlada među njenim kolegama.

- Uglavnom su svi tako druželjubivi, divni, brižni, ljubazni. A kad se okrenu i kad odu, onda odmah krene pljuvanje i loši komentari i sve. Mnogo je foliranata i lažnih moralista na estradi, ja to otvoreno govorim. Ja ako nekog ne volim, neću ni da sedim za njegovim stolom, neću da se druže, neću da pričam s njim. Zašto bih trošila svoje vreme na nekog ko mi ne znači ništa? - priznala je pevačica.

Sa druge strane, pevačica se osvrnula i na oštre kritike koje je na račun njenog oblačenja svojevremeno izneo Boki 13, ističući da je svesna svojih početničkih grešaka.

- Nisu me pogodili ti komentari. Ja sam čak izjavila da, što se mene tiče, može i da me posavetuje. Nikada se nismo sreli, čuli ni videli. Ja imam svoju stilistkinju. Vrlo sam svesna da sam pravila greške u oblačenju, ja sam prosto dete iz drugog grada i nisam bila upućena kako se treba oblačiti. A sad kako sam počela da radim sa ozbiljnim ljudima, i sama nekad znam da sklopim nešto i stilista mi kaže: 'Sjajno'. Ali prosto treba vremena i iskustva za sve - rekla je Mićanovićeva.

"Moj obraz je čist, za sve probleme su sami krivi"

Veliki skandal u javnosti podigao se i oko Zoraninog prekida saradnje sa muzičarima koji su je pratili na nastupima, a u kuloarima su se pojavile priče da joj bivši bend traži novac i optužuje je za dugove.

- Koliko to mene smara. Ljudima neka je sa srećom, otišli su od mene, hvala im najlepše za sve godine i mesece koje smo proveli, tako da nemam šta da zamerim. Oni sami sebi treba da zamere. Moj obraz je čist, ja sam ispoštovala sve i znam da sam prema njima bila drug, brat, prijatelj, kolega, nikad nisam glumila šefa niti se bahato ponašala - revoltirana je Zorana, koja ne krije da je u tom odnosu izvukla deblji kraj.

- Ono što sam imala ja, imali su i oni jer sam uvek gledala da budemo ravnopravni. Međutim, to niko ne ceni i niko ne poštuje, tako da... Srećan put! Čovek misli daj jednu šansu, daj petu, desetu i onda praštaš u nedogled dok ne dođe do problema, a za sve probleme su sami krivi. Sa novim bendom je sada sve u redu, odlični momci, prošlo je dva meseca i dalje je sve isto, poštovanje i briga - zaključila je Zorana Mićanović za Alo!

BONUS VIDEO: