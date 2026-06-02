Muzička zvezda Ana Bekuta pojavila se oko 14 časova u studiju na Košutnjaku, gde se danas snima nova epizoda muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Pevačica je na snimanje došla sama, budući da joj je vozač bio zauzet, pa je morala sama da se organizuje.

Tom prilikom osvrnula se i na novinu u žiriju, odnosno na činjenicu da je Sanja Vučić postala ravnopravni član.

- Sanja je sve vreme bila tu, od samog početka. Kandidati su je birali za mentora. Neka je tu, Sanja je sjajna i mnogo toga zna. Zna da odbrusi, a to je dobra osobina u ovom poslu - izjavila je Bekuta.

O smrti Sejde Bešlić

Takođe je prekomentarisala je i tužnu vest koja je juče potresla region. Supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, preminula je juče oko 15 časova, a pevačica je porodici uputila iskreno saučešće.

- Nisam stigla da ga pozovem. Tek kasno sinoć saznala sam za tu tužnu vest. Moje iskreno saučešće porodici - konstatovala je potom.

Poznato mesto i vreme sahrane Sejde Bešlić

Sejda Bešlić biće sahranjena u četvrtak, 4. juna, u 14.30 časova na Gradskom groblju Bare.

Preminula je 1. juna u Sarajevu, u 75. godini života, osam meseci nakon smrti svog voljenog supruga Halida Bešlića. Počivaće pored njega na groblju Bare.

Iako su mnogi smatrali da bi Halid Bešlić trebalo da bude sahranjen u Aleji velikana, legendarni pevač imao je drugačiju želju.

Tokom života više puta je isticao da želi da njegova supruga Sejda jednog dana bude sahranjena pored njega na groblju Bare.

Time je još jednom potvrđena snaga njihove ljubavi, odanosti i zajedništva, koje je trajalo decenijama i bilo veće od svake slave i uspeha.