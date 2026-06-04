Dara Bubamara je od ove sezone stalna je članica žirija u muzičkom šou-programu "Zvezde Granda", a sada su otkriveni uslovi pod kojima je pristala da bude deo ovog takmičenja.

Potpisala je ugovor na tri godine, a po sezoni će dobiti 100.000 evra. Dakle, Dara će ukupno zaraditi 300.000 evra.

Kako se navodilo, pregovori između Dare i produkcije trajali su mesecima. Ona je navodno dugo vagala da li će prihvatiti ponudu jer nije bila sigurna kako će uklopiti snimanja sa svojim nastupima i privatnim obavezama. Ipak, finansijski aspekt je na kraju prevagnuo.

- Dara je imala dosta dilema. Znamo svi koliko radi i nastupa, a ovo nosi veliku odgovornost i obavezu - rekao je izvor i dodao:

- Ipak, kada je na sto stavljena cifra od 300.000 evra, sve je palo u vodu. Na kraju su se dogovorili i Dara je nedavno stavila potpis na ugovor sa direktorom produkcije Goranom Šljivićem.

Alo/Informer

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