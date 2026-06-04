Pevačica Mala Cana izazvala je veliku pažnju javnosti zbog braka sa 41 godinu starijim kolegom Andrijom Bajićem.

Nedavno je govorila o detaljima svog života i tom prilikom otkrila neprijatne situacije sa pojedinim kolegama, navodeći da je doživljavala ucene i pritiske u muzičkoj industriji.

Kako je ispričala, u jednom periodu suočila se sa teškim okolnostima koje su, prema njenim rečima, uključivale i zahteve da pristaje na intimne odnose kako bi dobila posao.

-Hoću da imam posao, moram da legnem. Koga briga da li neko ima ženu i decu. Da li će mi zameriti što ovo govorim, baš me briga, znam kakvu sam bol preživela. Neka boluju oni, neka se pitaju da li je bilo u redu da neko ostane bez posla i da kod kuće nema hleb zbog toga. Doveli su me do situacije da nisam imala novac za hleb. Nisam neko ko će zvati i reći da nema šta da jede, imala sam jednu veknu hleba koja je bila buđava. Vadila sam sredinu i jela - ispričala je pevačica kroz suze.

Cana je dodala da je u jednom trenutku odlučila da se lično obrati supruzi jednog od kolega:

-Jednom sam htela da odem na vrata i ušla sam kod njega u kuću da kažem njegovoj ženi, pa ako ona dozvoli, što da ne? Da vidimo, kad si toliki frajer, idemo do kraja. Njegova supruga se oduševila, jer me je mnogo volela i znala me kao njegovu koleginicu. Kada sam videla malu bebu kako sedi na podu i igra se, nisam imala srca da kažem i da rasturim nečiji brak - navela je.

Otkrila kako je došlo do upoznavanja

Govoreći o poznanstvu i odnosu sa Andrijom Bajićem, pevačica je otkrila kako je došlo do njihovog susreta i razvoja bliskosti.

-Upoznala sam ga kada sam tražila licencu za udruženje. Rekao mi je da sačekam posle Nove godine kako ne bih plaćala duplo. Međutim, bila sam razočarana krugom muzičara sa kojima sam radila i želela sam da odustanem. Imala sam ucene i tada sam ga pozvala da mu kažem da ne želim da uzmem licencu. Pitao me je da li možemo da se vidimo, ali sam rekla da ne možemo. Došao je na moj nastup i meni su se noge odsekle. Sedeo je celo veče, imamo i fotografiju sa tog događaja - ispričala je.

Dodala je da su naredni meseci bili ispunjeni zajedničkim radom i razgovorima:

-Radili smo i putovali oko godinu dana. Govorio mi je o životu, o pokojnoj supruzi i tome da moram da imam nekoga pored sebe. Iskreno, ništa nije ukazivalo na to da ćemo biti zajedno. Otišao je u Ameriku da radi i tada me pozvao jer je imao problem sa smeštajem. Kada sam to čula, uključila sam sve naše prijatelje i pomogla koliko sam mogla. Tada sam osetila neku emociju, brigu i strah u grudima. Kada se vratio, zagrlila sam ga i taj zagrljaj je trajao kao večnost. Nije bilo klasičnog udvaranja, sve je krenulo iz tog trenutka i tišine - zaključila je pevačica za Blic.

Alo/Blic