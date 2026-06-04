Obaveštajni savez poznat kao „Pet očiju“ (Five Eyes), koji čine Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland, izdao je retko zajedničko upozorenje o, kako navode, sve agresivnijim pokušajima kineskih službi da preko profesionalnih mreža i lažnih ponuda za posao dođu do poverljivih informacija.

Prema upozorenju, kineske obaveštajne strukture koriste LinkedIn i druge platforme za zapošljavanje kako bi uspostavile kontakt sa vojnim licima, pripadnicima bezbednosnih službi, državnim službenicima i osobama koje imaju pristup osetljivim ili tajnim podacima.

Bezbednosni zvaničnici navode da se kineski operativci često predstavljaju kao zaposleni u konsultantskim firmama, istraživačkim institutima ili kompanijama za ljudske resurse, nudeći naizgled legitimne poslovne angažmane.

Kako upozoravaju zapadne službe, cilj takvih kontakata nije zapošljavanje, već postepeno prikupljanje poverljivih informacija koje mogu biti od značaja za kineske bezbednosne i obaveštajne strukture.

Posebnu zabrinutost izaziva upotreba veštačke inteligencije i novih tehnologija koje omogućavaju masovno kreiranje lažnih profila i profesionalnih biografija, čime se potencijalnim metama otežava prepoznavanje prevare.

U zajedničkom saopštenju navodi se da kineske vojne i obaveštajne službe koriste sve širi spektar profesionalnih mreža i internet platformi kako bi ciljale pripadnike vlada i vojski država članica saveza „Pet očiju“.

Zvaničnici ističu da je ovo prvi put da svih pet članica javno nastupa zajedno povodom ovakve vrste pretnje.

Upozorenje su pripremili američki FBI, britanski MI5 i partnerske službe ostalih država članica.

Prema njihovim navodima, osobe koje prihvate saradnju često se postepeno suočavaju sa zahtevima za dostavljanje sve osetljivijih podataka, dok im se zauzvrat nude novčane naknade ili unosni poslovni angažmani.

Takve informacije se, prema tvrdnjama zapadnih službi, kasnije prosleđuju kineskim bezbednosnim strukturama.

Britanska kontraobaveštajna služba MI5 već godinama upozorava da Kina koristi profesionalne mreže za identifikaciju i vrbovanje potencijalnih izvora.

Tokom prošle godine britanske vlasti pokrenule su više istraga povezanih sa navodnim kineskim špijunskim aktivnostima, dok su pojedini osumnjičeni već osuđeni prema novom britanskom Zakonu o nacionalnoj bezbednosti.

Istovremeno, optužbe za špijunažu ostaju jedna od glavnih tačaka sporenja između Pekinga i zapadnih zemalja.

Kineske vlasti više puta su odbacivale slične navode, tvrdeći da se radi o politički motivisanim optužbama kojima se pokušava narušiti ugled Kine na međunarodnoj sceni.

Ipak, zapadne službe upozoravaju da je opasnost stvarna i da osobe sa pristupom poverljivim informacijama moraju biti posebno oprezne kada dobijaju neočekivane poslovne ponude preko interneta.

Prema njihovim procenama, pojedinci koji su naseli na ovakve kontakte suočili su se sa gubitkom posla, oduzimanjem bezbednosnih dozvola, pa čak i krivičnim gonjenjem.