Velika imena i dobro poznata lica sa domaće javne scene okupili su se krajem juna meseca u vili Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića, gde se održalo svadbeno veselje.

Na svadbu je stigla Svetlana Ceca Ražnatović, obučena u belo od glave do pete, Katarina Grujić obukla je tačkasti komplet sačinjen od kratke suknjice i bluze. Harmonikaš Miša Mijatović stigao je u belij košulji i sa crnim kačketom na glavi.

Među prvima stigla je i kuma Gordana Šaulić koja je sa knedlom u grlu govorila o pokojnom suprugu Šabanu.

- Mnogo sam srećna što sam ovde danas da sve ovo lepo proslavimo. Krivo mi je što Šaban nije tu sa nama. Delili smo i lepe i ružne trenutke zajedno bili smo i na njihovom prom venčanju - rekla je Goca pa otkrila da je danas došla sama jer su joj deca u inostranstvu.

U rukama umesto poklona drži veliku kovertu, te je očigledno šta će darovati mladencima, kao i Dragiša Golubović, predsednik Semusa.

Pevač Radiša Urošević sa suprugom Milankom stigao je na veselje prijatelja, a u rukama je pevač držao cveće dok je Milanka nosila tortu dekorisanu cvetovima.

Pevač već pet decenija uživa u braku sa suprugom Milankom koju vešto krije od očiju javnosti.

Karleuša je mislila da je umro

Podsetimo, ničim izazvan, Radiša Urošević isprozivao je Jelenu i rekao da "njene pesme niko nikada ne peva".

- Ko peva pesme njene na nastupima? Ko traži? Ja bih voleo da čujem nekog da je tražio pesmu Jelene Karleuše, odmah bih batalio da pevam. Niko to nikada nije tražio. Pa, šta da se peva? - rekao je Radiša.

Karleuša mu je tada putem društvenih mreža u svom stilu brže-bolje odgovorila.

- Ovaj još peva? Mislila sam da je ovaj umro. Neka mu neko kaže da samo Karleušine pesme i pevaju - poručila je tada Jelena Karleuša.

Radiša je sada oglasio i odgovorio na Jelenin komentar:

- Jelena Karleuša me ne zanima u životu. Ne zanima me šta ona ima da kaže. To je mlado dete. Fina je ona devojka, bio sam dobar sa njenom majkom Divnom. Nemam šta deci da zameram - rekao je Radiša Urošević za domaće medije.

