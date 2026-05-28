Marina Tadić je nakon duže medijske pauze iskreno progovorila o svom povlačenju sa javne scene, počecima karijere i porodici.

Na samom početku emisije kod Cece Ražnatović pevačica je priznala da joj prija odsustvo sa estrade i da je maksimalno posvećena porodici i ćerkinom obrazovanju.

- Odlično sam, od kada me nema na estradi samo odmaram. Ne mogu da poverujem da je prošlo godinu dana od mog koncerta. Dete ide u britansku školu, ide sa starijima. Priča engleski, ja bih volela da to dobro nauči - izjavila je Marina.

Osvrnuvši se na svoje muzičke početke Marina se prisetila koleginice koja joj je pružila ruku podrške kada je tek kročila na estradu, ali i svog doslednog stava prema poslu i popularnosti.

- Počela sam 2004. godine, iz Valjeva. Danijela Vranić je bila tada najpopularnija klubska pevačica. Meni je lično pomogla, dovela me je u poznati klub i rekla da sam joj ja sestra. Lavovski sam se borila i izborila. Nikad nisam volela takmičenja, da mene neko ocenjuje. Išla sam svojim putem, a možda je moglo i bolje. Ne pristajem na komprimise i da me neko menja zarad veće popularnosti - naglasila je pevačica.

"Da li je moguće da ste stavili mog muža u emisiju?"

Posebno interesantan trenutak usledio je tokom segmenta emisije pod nazivom „Priča iza fotografije”.

Kada je prikazana fotka na kojoj je njen suprug, Marina je imala vrlo spontanu i šaljivu reakciju.

- Da li je moguće da ste stavili mog muža u emisiju? Ne verujem majke mi. Dobiću kući packe - rekla je pevačica.

- Konačno da vidimo tvog muža kog kriješ kao zmija noge - nadovezala se Ceca.

Marina je potom objasnila zbog čega se njen partner retko eksponira.

- Nije da ga krijem, njega svi znaju. Sklanja se iz javnosti, on nestane u sekundi. Zvezda sam ja, ostavlja prostor meni - zaključila je pevačica.

