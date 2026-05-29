Pevačica Sara Reljić je nedavno stala na ludi kamen, a sada je progovorila o svom izabraniku Luki.

Iako je mnoge iznenadila neočekivana vest o udaji, još je šokantnija priča o tome kako su se Sara i Luka upoznali.

- Stupili smo u kontakt preko jedne grupe na internetu. Nisam ni videla kako izgleda, ni on kako ja izgledam, nego smo krenuli da pričamo o nekoj temi i na kraju kao: „Ako ti je lakše, ajmo da se čujemo”. „Ajde”. Čuli smo se, a potom i videli, to je bilo upoznavanje preko interneta. U pitanju je neka grupa, kao Bible study i to je to. I videli se preko video- poziva. Bukvalno smo pričali tri dana, a on je rekao: „Kupio sam kartu za Beograd”. Rekoh: „Hajde, super”. Prvo smo se mi gledali neko vreme, pa je onda krenula veza, nije bilo odmah. Pričali smo isto i dalje. Jednostavno, mi smo kao ista osoba. Ne znam, ništa nije bilo usiljeno, sve toliko normalno i prirodno, da je neverovatno - rekla je Reljićeva.

"Jaka vera u Boga nas je i spojila"

Kako je priznala, upravo je vera ta koja ih je povezala.

- Jaka vera u Boga nas je i spojila. I jednostavno, to je čovek mog života sa kojim ja mogu da živim život onako kako Bog kaže. To ne bih sad da zvučim kao da znam kakva je njegova volja za moj život, ali generalno, moj partner je trenutno neko ko mene čini najboljom verzijom mene i nadam se da i ja činim njega najboljom verzijom njega. Imam nula posto anksioznosti i sto posto sigurnosti - objasnila je Sara Reljić.

Alo/Blic

