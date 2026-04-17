Modna kreatorka Melina Džinović ponovo staje na ludi kamen, a ovoga puta glamurozno slavlje održaće se u Monaku, gde se udaje za sedamdesetogodišnjeg engleskog biznismena.

Nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića u januaru 2024. godine, sa kojim je u zajednici provela 23 godine, Melina započinje novo životno poglavlje uz prisustvo i podršku svoje porodice.

Ljubavna priča Meline i Harisa Džinovića započela je 2002. godine, a iz nje su rođeni ćerka Đina i sin Kan. Međutim, zbog razlike u godinama od čak tri decenije, Melinini roditelji su u početku imali veliki otpor prema njihovoj vezi, što je Melina teško podnosila.

Situacija se potpuno preokrenula kada su saznali da je Melina trudna, nakon čega su bili "ludi od sreće" i odlično su prihvatili zeta.

O tom dobrom odnosu svedoči i činjenica da Melinina majka, Elma Galić, na svom Fejsbuk profilu i dalje čuva zajedničke fotografije sa sada već bivšim zetom Harisom.

