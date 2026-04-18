Demonstranti su se okupili ispred sedišta Vlade oko 19:30, a lider Demokratske stranke Sali Beriša uporedio je sudbinu albanskog premijera Edija Rame sa sudbinom bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana.

Beriša je optužio Vladu za korupciju i veze sa organizovanim kriminalom, dodajući da bi Albanija trebalo da uvede zakon o obaveznom glasanju kako bi opozicija mogla da pobedi na izborima.

Učesnici protesta su potom bacili vatromet i pirotehniku na sedište Vlade, a došlo je i do sukoba sa policijom, piše RTS.

Usled napada Molotovljevim koktelima i pirotehnikom koje je bacila grupa demonstranata, povređen je pripadnik Nacionalnih snaga bezbednosti.

On je zbrinut u Traumatološkoj bolnici u Tirani, gde su prevezene četiri povređene osobe.

Policija je privela četiri osobe koje su uhvaćene sa kesama Molotovljevih koktela neposredno nakon napada na zgradu kabineta premijera.

Korišćeni su i suzavac i vodeni topovi. Zaplenjeno je 38 Molotovljevih koktela.

Ukupno je privedeno 20 demonstranata.

