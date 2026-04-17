Melina Džinović udaje se za engleskog bogatša Džefrija Pola Arnolda Dejma, a kako prenose domaći mediji par je stigao u prestižni restoran gde će se okupiti čak 70 zvanica.

Inače danas je tokom dana, tačno u 15 časova, ovaj restoran na Azurnoj obali zatvoren za druge goste, a pripremljeno je 10 najskupljih šampanjaca.

Par je stigao automobilom neposredno ispred restorana, a Džefri je, kao pravi džentlmen, otvorio vrata Melini i zajedno su ušli u lokal. Zanimljivo je da se sa njima u vozilu nalazila i njihova kuma Goca Karić, ćerka Slavice i Sretena Karića.

Melina je za ovu priliku odabrala belu, elegantnu haljinu i u ruci nosila diskretnu torbicu, dok je njen partner bio u svečanom odelu.

Na samom ulazu dočekale su ih dve dame u crnom, u skladu sa propisanim dres kodom. Bile su veoma srdačne prema mladencima, koje su toplo pzdravile, a sa Melinom su se i izljubile.

Nakon nekoliko minuta, par je izašao ispred restorana kako bi napravio fotografije i sačuvao uspomenu na ovaj trenutak. Ubrzo su počeli da pristižu i gosti, koji su organizovano ulazili u koloni, a dočekivalo ih je osoblje zajedno sa mladencima.

Alo/Blic

BONUS VIDEO:

