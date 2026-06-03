„Ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Ilića. Kada je otac prišao da zaštiti sina, muškarac je uzeo drveni predmet i nekoliko puta ga udario, nakon čega je pobegao, dok je povređeni muškarac prebačen u bolnicu radi ušivanja i saniranja povreda. Slučaj je prijavljen policiji“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju nalaze se na terenu i u kontaktu su sa porodicom Ilić, a kako se navodi, obići će ih kako bi razgovarali i pružili im podršku.

„Porodica Ilić je domaćinska porodica koja nikoga ne provocira, a ovo nije prvi put da imaju problem sa istim muškarcem albanske nacionalnosti koji živi u blizini njihove kuće. Do sada ih je uglavnom verbalno napadao, a ovog puta i fizički nasrnuo na domaćina porodice, zbog čega su sada sa razlogom zabrinuti za svoju bezbednost.

Ovo jasno ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu situaciju na prostoru Kosova i Metohije i na sve učestalije i agresivnije napade na Srbe. Slučaj se dogodio u jeku izborne kampanje, kada Aljbin Kurti i njegov saradnik Nenad Rašić svojim postupcima i retorikom, kako se navodi, podgrevaju atmosferu netrpeljivosti prema srpskom narodu, što, prema istom saopštenju, stimuliše ekstremiste i izgrednike koji potom u Srbima vide legitimne mete“, ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, zbog toga je još važnije da srpski narod na Kosovu pokaže slogu i jedinstvo, jer samo tako može da odoli izazovima i da se kroz legitimne predstavnike srpskog naroda, oličene u Srpskoj listi, bori za prava i pravdu.

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