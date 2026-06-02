Pripadnici nemačke policije uhapsili su i drugog osumnjičenog za ubistvo Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine.

Kako prenosi Berliner Zeitung (BZ), danas je uhapšen 32-godišnjak koji se dovodi u vezu sa otmicom i ubistvom državljanina BiH. On je već sproveden u istražni zatvor.

Ovo je drugo hapšenje u slučaju brutalnog ubistva. Naime, još 11. maja policija je, prema informacijama BZ, uhapsila prvog osumnjičenog (40) u Špandauu zbog navodne otmice biznismena.

Podsetimo, dana 23. aprila 2026. godine, 51-godišnji građevinski preduzetnik Ismet K. otet je u berlinskom naselju Vajdmanslust (opština Rajnikendorf). Nepoznati počinioci su ga tog jutra nasilno ugurali u beli transporter i odvezli. Policija i tužilaštvo od tada su vodili istragu zbog sumnje na nasilno krivično delo.Prošlog petka telo građevinskog preduzetnika iskopano je u šumi, nedaleko od Potsdama. Kod žrtve su pronađena lična dokumenta i nekoliko stotina evra gotovine.

Kako je BZ saznao iz istražnih krugova, analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela do njegovog tela. Biznismen je, prema navodima, preminuo usled teških povreda koje su mu nanete po glavi i telu.

Dok se istraga nastavlja, inspektori sumnjaju da je motiv finansijske prirode.

