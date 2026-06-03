Snažno nevreme pogodilo je Zadar, a snimci posledica su objavljeni na društvenim mrežama.

Nevreme je prouzrokovalo štetu na području kvarta Melada, iskočili su šahtovi, park Vruljica je poplavio, došlo je i do zastoja u saobraćaju, javili su tamošnji mediji.

Jedan automobil je upao u šaht, a u kvartu Ričine zbog pada stabla na dalekovod.

Jak vetar je nosio suncobrane i kante za smeće, a na jednom delu Gradskog mosta je vetar oduvao rukohvat na mostu u dužini od 15-ak metara.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas žuta upozorenja za veći deo Hrvatske zbog grmljavine i jakog vetra, dok su za riječku i splitsku regiju na snazi narandžasta upozorenja zbog izraženijih vremenskih nepogoda.

Prema prognozi, Hrvatsku očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, preneo je Indeks. Najnestabilnije prilike očekuju se na Jadranu i u priobalnim područjima, gde su mogući obilniji pljuskovi, grmljavina i veće količine padavina.

U jutarnjim satima na istoku zemlje i na jugu očekuju se kraći sunčani periodi, dok se tokom večeri i noći sa zapada predviđa postepeno razvedravanje.

Na kopnu će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, koji će tokom popodneva promeniti smer na severni i severozapadni. Na istoku zemlje vetar će povremeno biti i jak.

Na Jadranu će umeren i jak južni vetar najpre na severnom delu obale preći u jugozapadni i severozapadni vetar, a tokom popodneva u buru. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa, dok će u planinskim krajevima biti nešto niža.

Meteorolozi za sutra najavljuju stabilizaciju vremena i pretežno sunčane uslove uz povremenu umerenu oblačnost. Na jugu zemlje tokom noći i jutra ponegde je još moguća kiša ili kratkotrajni pljusak.

Jutarnje temperature kretaće se između 10 i 15 stepeni, na Jadranu od 14 do 18, dok će dnevne vrednosti porasti na između 23 i 27 stepeni Celzijusa.

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