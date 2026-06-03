Poznati glumac Slaviša Čurović našao se u centru neviđenogskandala i na udaru jezivih pretnji nakon što je javno istakao da je bio protiv referenduma 2006. godine i odvajanja Crne Gore od Srbije.

Gostujući nedavno u jednoj emisiji, Slaviša Čurović je podigao veliku buru kada je priznao da je bio apsolutno protiv odvajanja 2006. godine, te da je vodio mitinge za ostanak zajedničke države dok mu je žena sedela trudna u iznajmljenom stanu u Beogradu.

- Srpstvo se ne naplaćuje. Nema toga da mi neko plati da ja to vodim - izjavio je tada glumac.

On se našao na meti kritika i zbog oštrih reči upućenih kolegama koje su podržale odvajanje, a koje danas svoje karijere grade upravo u Beogradu.

- Ovi koji su bili plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje, oni isti su sada u Beogradu u svim serijama. Pa što si se onda odvajao? - upitao je tada Slaviša Čurović.

"Svoju srpsku naciju najviše volim"

Ubrzo nakon ovih reči glumac se suočio sa stravičnim uvredama i pretnjama na svom Fejsbuk profilu. Međutim, Čurović je pokazao da ga napadi nisu pokolebali i javno se obratio onima koji mu prete.

- Svi vi koji mi napadate porodicu, dobro znajte da sam Novakov sin, Slavkov brat, Milivojev unuk... Nešto imam od toga u sebi, pa računajte sa tim. Kukavice! - napisao je on, dodajući da "svuda ide sam ili sa braćom i prijateljima".

- Pa dođite... Ako vam basta. Spreman sam. Oduvek - brutalno im je poručio.

Glumac je naglasio da nikada nije uradio ništa protiv bilo koje nacije iz bivše Jugoslavije, da voli svoje kumove i prijatelje svih vera, ali je podvukao:

- A svoju srpsku najviše.

Ostao je dosledan svom stavu, poručivši da bi nezavisnosti rekao "NE" i sada, po cenu svega.

Nakon što je oštro odgovorio onima koji mu prete, usledio je novi udarac, produkcijska kuća se javno ogradila od njegovih izjava i najavila pravne mere.

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