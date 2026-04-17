Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas podiglo optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv okrivljenog L. M. (40) iz Aranđelovca zbog postojanja opravdane sumnje da je sa umišljajem pokušao da ubije Jožefa B. (32) iz Pančeva tako što je iz vatrenog oružja ispalio više metaka u telo i jedan u glavu oštećenog, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.

- Dana 7.7.2025. godine u 4.18 časova na ulazu kuće u Pančevu u ul. Maksima Gorkog sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog J. B. (rođen 1994. godine) iz Pančeva tako što je iz vatrenog oružja, za čije drženje i nošenje nije posedovao odobrenje nadležnog organa, ispalio više metaka u telo i jedan u glavu oštećenog, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život - navodi se u saopštenju.

Produženje pritvora

Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju za koje je propisana kazna zatvora od pet do petnaest godina, kao i krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja za koje je propisana kazna zatvora od dve do dvanaest godina.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenom produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, da ga kazni po zakonu i obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Podsećamo, nepoznati muškarac sa šeširom na glavi obilazio je kuću Jožefa B. (31) koji je 7. jula 2025. godine nešto posle četiri sata teško ranjen na vratima kuće u kojoj je živeo, rekle su tada komšije.

Hapšen zbog pucnjave

- Jožef B. ima dosije i hapšen je zbog pucnjave kada je imao nepunih 20 godina. Istražitelji detaljno proveravaju snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata. Istraga je za sada usmerena na sukobe koje je imao od ranije, a jedan od njih je navodno bio sa izvesnim navijačem. Navodno je i zbog te nesuglasice potezano oružje - rekao je izvor.

- Videla sam čoveka kako se mota oko Jožefove kuće. Ja sam zbog vrućine ustala nešto pre 4 i izašla napolje, nigde nije bilo žive duše osim tog jednog čoveka, delovao je sumnjivo. Obilazio je nekoliko puta ovaj kraj. Ubrzo posle su se čuli pucnji - ispričala je tada potresena komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Istraga ranjavanja ovog Pančevca je vođena u više pravaca, a istraga je usmerena i na sukobe koje je on imao odranije.

Sukob sa navijačem?

- Između ostalog, imao je navodno i sukob sa izvesnim navijačem. Navodno je i zbog te nesuglasice potezano oružje - rekao je tada izvor i dodao:

- Očigledno je da je imao problem s nekim, iako u poslednje vreme nismo čuli da je upadao u nevolje. Priča se da je u vreme kada je napadač pozvonio na vrata i pucao mu u glavu, u kući bila i njegova devojka.

Inače, devojka s kojom se zabavljao, ako je verovati gradskim pričama, ranije je bila u ljubavnoj vezi s jednim navijačem s kojim je ovaj Pančevac bio u sukobu, ali trenutno nema informacija o povezanosti ova dva slučaja.

