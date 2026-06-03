Mina Kostić je jutros navodno prebačena na žensko odeljenje psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

Kako tvrde domaći mediji, Mina se, prema lekarskim procenama, oseća bolje pa je sa intenzivne nege prebačena na drugo odeljenje.



Mina Kostić je u psihijatrijsku ustanovu primljena u nedelju, gde ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agesivno ponašanje, pevačica je zadržana na lečenju.





"Možda se desilo zato što Kasper nije bio uz nju"

Podsetimo, o Mininom stanju je govorio i njen kolega Emir Brunčević koji joj je poželeo brz oporavak.

- Malo pre sam to video na Tiktoku i žao mi je, želim Mini da što pre izađe. Video sam da je i Slobu Vasića zadesila ista sudbina. Ljudi ne razumeju koliko je naš posao težak, nespavanje, nervoza, putovanja, stresovi, sve to čoveka stigne... - rekao je, pa dodao:

- Stalno putujemo, mnogo radimo, koliko se samo puta dnevno javimo na telefon... Želim joj da što pre izađe i da bude sa Kasperom.

Pomenuo je i njenu ljubav sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

- Možda se desilo zato što Kasper nije bio uz nju, otišao je tamo u Ameriku, pa se vratio. Čovek čim nije zaljubljen, nije interesantno da živiš, moraš stalno da budeš zaljubljen - rekao je on.

Alo/Kurir

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