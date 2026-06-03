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Zelenski: Ukrajina uništila naftni terminal u Sankt Peterburgu Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas da su ukrajinske snage uništile naftni terminal u Sankt Peterburgu, kao i preduzeća u ruskoj Tambovskoj oblasti. On je napisao na Telegramu da udaljenost naftnog terminala u Sankt Peterburga od ukrajinske granice iznosi oko 1.100 kilometara, preneo je Ukrinform. Zelenski je naveo da su ukrajinske snage pogodile i vojne ciljeve u bazi Kronštat koja se nalazi u blizini Sankt Peterburga. Prema njegovim rečima, još jedna meta bilo je preduzeće u ruskoj Tambovskoj oblasti koje se bavi proizvodnjom oružja. Zelenski je naveo da udaljenost tog preduzeća od linije fronta iznosi gotovo 600 kilometara. Komanda Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine saopštila je da su na tim mestima napada zabeleženi brojni požari velikih razmera.

Rute stigao u posetu Kijevu Generalni sekretar NATO-a Mark Rute stigao je danas u posetu Kijevu, saopštila je ukrajinska državna železnička kompanija. Kompanija je na Telegramu objavila fotografije na kojima se vidi kako Rute stiže na Centralnu železničku stanicu u Kijevu, preneo je Rojters. Rute je prethodno boravio u poseti Kijevu 3. februara, kada je održao govor u Vrhovnoj radi Ukrajine, preneo je Ukrinform.

Pogođen autobus koji je išao ka Moskvi, ima mrtvih i ranjenih

Sedam osoba poginulo je kada je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef republike Denis Pušilin.

"Udarni dron izveo je napad na autobus Moskva-Simferopolj u Jenakijevu. Prema preliminarnim informacijama, poginulo je sedam civila", napisao je Pušilin na platformi Maks.

On je dodao da je u napadu ranjeno 11 osoba, kojima je ukazana lekarska pomoć.

Trenutak kada je ukrajinski dron napao autobus u DNR snimljen je kamerom.

Rusi oborili 354 ukrajinska drona

Ruski PVO sistemi su tokom noći oborili 354 ukrajinska drona avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i iznad Azovskog mora, navodi se u saopštenju.

Dva radnika hitne službe poginula u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast

Dva pripadnika Ministarstva za vanredne situacije su poginula, a dva su povređena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast, saopštio je načelnik te oblasti Vasilij Anohin. On je naveo na platformi Maks da su dva radnika hitne službe poginula u požaru nakon napada ukrajinskog drona na Smolensku oblast, a da su dva povredjena, kao i jedan civil, preneo je Tass. Anohin je istakao da su poginula dva pripadnika 30. vatrogasno-spasilačke jedinice Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Smolensku oblast kada su tokom gašenja požara pali ostaci ukrajinskog drona.

Pogođen naftni terminal

U Sankt Peterburgu pogođen naftni terminal, a prema izveštajima očevidaca, odjeknule su snažne eksplozije i izbio je veliki požar na lokaciji, piše Kijev indipendent.

Stanovnici Putinovog rodnog grada objavili su fotografije i video snimke na društvenim mrežama na kojima se vidi gust crni dim koji se diže iznad naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

Prema analizi nezavisnog ruskog kanala Astra na Telegramu, dronovi su udarili u terminal i izazvali požar.

Napadnut Herson; Jedna osoba poginula, šestoro povređenih

Jedna osoba je poginula, a šest je povređeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći, saopštio je jutros šef Hersonske regionalne administracije Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale Dnjeprovski okrug Hersona bespilotnim letelicama i artiljerijom, preneo je Ukrinform.

Moskva poručila Evropi: "Izgubili ste tri miliona evra"

Specijalni predstavnik Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev izjavio je danas da su evropske zemlje izgubile približno tri biliona evra zbog odbijanja ruskih energetskih isporuka i da efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu.

Dmitrijev je novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF) rekao da Nemačka i druge evropske zemlje vide da su već izgubile oko tri biliona evra zbog "poricanja" ruskog energetskog sektora i da "efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu", preneo je Tass.

Napadnut Sankt Peterburg

Nekoliko osoba povređeno je jutros u ukrajinskom napadu dronovima na infrastrukturne objekte u Sankt Peterburgu, saopštila je pres-služba gradske vlade.

U saopštenju se precizira da su u napadu oštećeni infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga, preneo je Tass.

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Dronovi krenuli ka Moskvi i Lenjingradu

Rusija je oborila 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i nastavlja da odbija napade, objavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin prijavio 13 oborenih dronova koji su leteli ka glavnom gradu.

Rusija je, kao odgovor na napad na Starobeljsk, izvela intenzivne udare na vojne ciljeve širom Ukrajine, dok vlasti u Kijevu tvrde da su pogođene i stambene zgrade, pri čemu je poginulo više od 20, a povređeno više od 130 ljudi. U međuvremenu, iz Kremlja poručuju da sukob ne može biti okončan sve dok ukrajinska strana odbija ono što Moskva naziva "istinskim" pregovorima.

Ruske snage nastavile su snažne udare na, kako tvrde, ukrajinsku vojnu industriju, kao odgovor na "terorističke napade Kijeva" na studentski internat u Starobeljsku.

Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Sa druge strane, ukrajinske vlasti tvrde da su ruske rakete pogodile stambene objekte u Dnjepru ostavivši iza sebe 16 mrtvih i 42 ranjenih.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da je broj poginulih u prestonici Ukrajine šest, dok je povređenih 90.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašava da će rat trajati dok god vlasti u Kijevu budu odbijale "istinske" pregovore.

"Rat bi bio odmah gotov kada bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio svojim oružanim snagama da napuste ruske regione", naveo je Peskov

Zelenski je upozorio građane da bi ruske trupe mogle ponovo da pokrenu masovni napad na Ukrajinu i pozvao ih da obrate pažnju na znak za uzbunu.