Glumački par Tijana i Slaviša Čurović ponovo uživaju u braku nakon što su se pomirili posle sedam godina razdvojenosti.

Nakon višegodišnjeg braka Tijana i Slaviša su se razveli, a njihova razdvojenost trajala je sedam godina. Međutim, kako je vreme odmicalo, shvatili su da je njihova međusobna ljubav i dalje prisutna i znatno jača od svih problema i rasprava koje su obeležile prve godine njihovog zajedničkog života.

Shvativši to, glumački par je doneo odluku da svom braku pruži još jednu šansu i da ponovo budu zajedno.

- Naravno, uvek ima uspona, padova, grešaka, mi smo svi ljudi grešni i pravimo probleme sebi i drugima oko nas koje volimo - rekao je Slaviša i istakao da žive bajku koju niko ne može da pokvari.

Sa druge strane, Tijana Čurović je istakla koliko joj znače njena porodica i ćerka, nazivajući ih svojim "spasom". Govoreći o lekcijama koje je naučila tokom teških perioda, glumica veruje u to da čovek "mora pasti da bi išao dalje".

"Nikada nije odustao od nas"

Na pitanja okoline o tome zašto je odlučila da se vrati Slaviši, Tijana je dala emotivan i iskren odgovor.

- Pitaju me zašto on. Zato što nikada nije odustao od nas - rekla je Tijana priznavši da njen suprug plače uz njenu poeziju.

Inače, glumac je dobio tužbu od produkcijske kuće nakon što je javno istakao da je bio protiv referenduma 2006. godine i odvajanja Crne Gore od Srbije.

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