Poznati glumac Slaviša Čurović našao se u centru neviđenog skandala i na udaru jezivih pretnji nakon što je javno istakao da je bio protiv referenduma 2006. godine i odvajanja Crne Gore od Srbije. Nakon što je oštro odgovorio onima koji mu prete, usledio je novi udarac, produkcijska kuća se javno ogradila od njegovih izjava i najavila pravne mere.

Gostujući nedavno u jednoj emisiji, Slaviša Čurović je podigao veliku buru kada je priznao da je bio apsolutno protiv odvajanja 2006. godine, te da je vodio mitinge za ostanak zajedničke države dok mu je žena sedela trudna u iznajmljenom stanu u Beogradu.

- Srpstvo se ne naplaćuje. Nema toga da mi neko plati da ja to vodim - izjavio je tada glumac.

On se našao na meti kritika i zbog oštrih reči upućenih kolegama koje su podržale odvajanje, a koje danas svoje karijere grade upravo u Beogradu.

- Ovi koji su bili plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje, oni isti su sada u Beogradu u svim serijama. Pa što si se onda odvajao? - upitao je tada Slaviša Čurović.

Ubrzo nakon ovih reči glumac se suočio sa stravičnim uvredama i pretnjama na svom Fejsbuk profilu. Međutim, Čurović je pokazao da ga napadi nisu pokolebali i javno se obratio onima koji mu prete.

- Svi vi koji mi napadate porodicu, dobro znajte da sam Novakov sin, Slavkov brat, Milivojev unuk... Nešto imam od toga u sebi, pa računajte sa tim. Kukavice! - napisao je on, dodajući da "svuda ide sam ili sa braćom i prijateljima".

- Pa dođite... Ako vam basta. Spreman sam. Oduvek - brutalno im je poručio.

Glumac je naglasio da nikada nije uradio ništa protiv bilo koje nacije iz bivše Jugoslavije, da voli svoje kumove i prijatelje svih vera, ali je podvukao:

- A svoju srpsku najviše.

Ostao je dosledan svom stavu, poručivši da bi nezavisnosti rekao "NE" i sada, po cenu svega.

Produkcija mu okrenula leđa

Kompanija "LH marketing", koja je producent projekta "Sanjajte sa nama Crnu Goru", izdala je zvanično saopštenje u kojem se u potpunosti ograđuje od njegovih izjava.

Direktor ove kompanije, Momčilo Jovović, saopštio je da je glumac svojim postupcima "ugrozio ugled njihove kompanije, ali i svih državnih institucija, opština i društveno odgovornih kompanija iz Crne Gore, koji su podržali ovaj projekat".

Kako su najavili "protiv glumca biti pokrenute pravne mere zbog kršenja ugovora".

- Svojim postupcima je ugrozio ugled naše kompanije, ali i svih državnih institucija, opština i društveno odgovornih kompanija iz Crne Gore koji su podržali ovaj projekat. Izvinjavamo se građanima i institucijama Crne Gore i nadamo se da ćemo nastaviti dobru saradnju na promociji turističkih, kulturnih, verskih i privrednih potencijala Crne Gore - piše u saopštenju koje je potpisao direktor kompanije LH marketing Momčilo Jovović, prenose Vijesti.me.

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