Američke snage završile su juče povlačenje iz vazdušne baze Kasrak u sirijskoj pokrajini Hasaka, potvrdili su zvaničnici obe strane. Sirijska vojska sada je preuzela potpunu kontrolu nad većinom vojnih objekata u zemlji na kojima su ranije bile raspoređene američke snage.

Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je „obnova suvereniteta sirijske države nad područjima koja su bila van njene kontrole, uključujući severoistok i pogranične regione, rezultat kontinuiranih napora vlade da ujedini zemlju u okviru jedinstvene države“, prenosi Associated Press.

U saopštenju se navodi i da je američko povlačenje rezultat uspešne primene sporazuma između centralne vlasti u Damasku i Sirijskih demokratskih snaga pod vođstvom Kurda, koje su ranije kontrolisale veliki deo severoistočne Sirije, kao i uspeha u borbi protiv ostataka Islamske države.

Amerikanci: Nastavićemo da podržavamo protivterorističke aktivnosti

Povlačenje je potvrdio i glavni portparol američke Centralne komande (CENTCOM), kapetan Tim Hokins.

„Američke snage završile su predaju svih naših glavnih baza u Siriji, u okviru promišljene i uslovljene tranzicije“, rekao je Hokins, dodajući da će američka vojska „nastaviti da podržava protivterorističke aktivnosti koje vode partneri, a koje su ključne za trajni poraz ISIL-a i jačanje regionalne bezbednosti“.

5700 pripadnika ISIL-a prebačeno u zatvore u Iraku

Juče su viđeni konvoji vojnih vozila koji su napustili bazu. Američke snage počele su da se povlače iz Kasraka krajem februara, što se smatralo delom šireg smanjenja američkog vojnog prisustva u Siriji.

Ranije istog meseca američka Centralna komanda i sirijsko ministarstvo odbrane objavili su da su američki vojnici napustili bazu Al-Tanf na istoku Sirije, u blizini granice sa Jordanom.

Povlačenje iz baza usledilo je nakon što je američka vojska završila premeštanje oko 5700 pripadnika Islamske države iz pritvorskih centara na severoistoku Sirije u zatvore u Iraku, gde će im se suditi.

Glavna misija američkih snaga u Siriji bila je da spreče ponovno jačanje Islamske države. Ta ekstremistička grupa izgubila je kontrolu nad poslednjim teritorijama u Siriji 2019. godine, ali njene ćelije i dalje povremeno izvode napade u Siriji, Iraku i van regiona.