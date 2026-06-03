Jedan od najuspešnijih pop muzičara sa ovih prostora, Sergej Ćetković, iza sebe ima zavidnu karijeru, ali i stabilan privatni život.

Nikada nije krio da mu je porodica najvažnija i da upravo iz nje crpi snagu za nove poslovne poduhvate.

Njegova supruga Kristina Ćetković, sa kojom je u braku 25 godina i sa kojom ima dve usvojene ćerke, Lolu i Milu, predstavlja mu najveću podršku i oslonac u svemu što radi.

Večeras se pojavila na jednom prestoničkom događaju u izdanju koje nije moglo da prođe nezapaženo, s obzirom na to da je retko viđamo u javnosti.

Za ovu priliku odabrala je svetloplavo odelo koje prati liniju tela. Kombinacija sakoa klasičnog kroja i zvonastih pantalona dala je elegantnu siluetu, dok je nežna nijansa plave dodatno istakla njen stil i ženstvenost. Ispod sakoa ponela je jednostavan top, čime je naglasila minimalistički izgled.

Nedavno joj je javno čestitao rođendan