Jedan od najuspešnijih pop muzičara sa ovih prostora, Sergej Ćetković, iza sebe ima zavidnu karijeru, ali i stabilan privatni život.

Nikada nije krio da mu je porodica najvažnija i da upravo iz nje crpi snagu za nove poslovne poduhvate.

Njegova supruga Kristina Ćetković, sa kojom je u braku 25 godina i sa kojom ima dve usvojene ćerke, Lolu i Milu, predstavlja mu najveću podršku i oslonac u svemu što radi.

Kristina Ćetković

Večeras se pojavila na jednom prestoničkom događaju u izdanju koje nije moglo da prođe nezapaženo, s obzirom na to da je retko viđamo u javnosti.

Za ovu priliku odabrala je svetloplavo odelo koje prati liniju tela. Kombinacija sakoa klasičnog kroja i zvonastih pantalona dala je elegantnu siluetu, dok je nežna nijansa plave dodatno istakla njen stil i ženstvenost. Ispod sakoa ponela je jednostavan top, čime je naglasila minimalistički izgled.

Žena Sergeja Ćetkovića

Nedavno joj je javno čestitao rođendan

Iako ne govori često o privatnom životu, pevač povremeno napravi izuzetak i putem društvenih mreža obelodani detalje iz svoje intime.

Nedavno se javno obratio svojoj supruzi povodom posebnog povoda.

Naime, Kristina je pre nekoliko dana proslavila rođendan, pa joj je tim povodom pevač uputio javnu čestitku na Instagramu, uz zajedničku fotografiju i numeru "Ljubav", poželjevši joj najlepše želje.

Sergej sa ženom

Na fotografiji su prikazani zagrljeni, nasmejani i srećni, što je dodatno potvrdilo zašto važe za jedan od najskladnijih parova.

Gde god da se pojave, supružnici Ćetković ostavljaju utisak velike bliskosti i zaljubljenosti, pa njihov odnos mnogima može poslužiti kao primer.

- Dugo sam je osvajao. Neki ljudi se bukvalno pronađu i verujem da svakoga čeka njegova srodna duša. Odmah sam znao da je ona ta, venčali smo se posle četiri ili pet meseci zabavljanja - rekao je pevač jednom prilikom o svojoj supruzi.

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