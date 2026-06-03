Kitovi ubice (orke) su najveći vrhunski predatori okeana koji održavaju ravnotežu morskih ekosistema širom sveta, ali o njihovom životu i dalje znamo iznenađujuće malo.

Misteriozna vrsta kitova

Jedan od najboljih primera za to su orke tipa D, koje se razlikuju po tupoj glavi, šiljatom leđnom peraju i veoma malim belim mrljama oko očiju. Ovi kitovi zubani dugo su bili gotovo mitska bića, poznata uglavnom iz priča ribara, fotografija amatera i povremenih, često tragičnih masovnih nasukavanja.

Nova studija, predstavljena kao jedno od najznačajnijih istraživanja ove vrste do sada, donela je dosad neviđene podatke o njihovom broju i kretanju. Ispostavilo se da su spremni da preplivaju ogromne udaljenosti kako bi došli do lakog obroka.

Istraživanje kitova trajalo 20 godina

Istraživanje je objedinilo više od 20 godina posmatranja s ciljem da pruži bolji uvid u jednu od najmanje poznatih vrsta orki na Zemlji. Iako je trenutno priznata samo jedna vrsta orke (Orcinus orca), ona obuhvata više različitih ekotipova, a tip D smatra se najzagonetnijim među njima.

Kako bi prikupili podatke, naučnici su analizirali više od 28.000 fotografija snimljenih između 2003. i 2024. godine. Jedna od najvećih zabrinutosti bila je činjenica da se orke tipa D smatraju među najviše genetski srodnim životinjama na svetu, pa su stručnjaci strahovali da bi mali broj jedinki mogao dovesti do genetskog uskog grla.

Međutim, fotografska istraživanja identifikovala su čak 207 jedinki širom subantarktičkog područja. To ukazuje da ih verovatno ima više nego što se ranije pretpostavljalo.

Kitovi plivali između okeana prateći brodove

Autor studije i izvršni direktor organizacije Bay Cetology, Dđered tauers je posebno bio impresioniran udaljenostima koje su neke jedinke prelazile dok su pratile ribarske brodove koji love ribu zubaticu – omiljeni plen ovih orki.

Ovakvo ponašanje primećeno je samo kod manjeg, društveno izolovanog dela populacije, ali su upravo te jedinke pokazale neverovatnu sposobnost putovanja.

„Najiznenađujući rezultati bila su međuokeanska putovanja koje smo dokumentovali. Takva putovanja nikada ranije nisu zabeležena kod orki i pokazuju ne samo koliko su ove životinje pokretljive, već i da njihova ukupna populacija možda nije velika, uprkos tome što smo identifikovali više od 200 jedinki“, rekao je Tauers.

Ovakvo ponašanje, poznato kao depredacija, podrazumeva uzimanje ili krađu ulova sa komercijalnih brodova. U slučaju kitova ubica tipa D, riba Chauliodus predstavlja omiljeni “obrok za poneti“.

Naučnici navode da se takvo ponašanje primećuje samo kod manjeg, socijalno izolovanog dela populacije, ali da su upravo te jedinke pokazale izuzetne migracione sposobnosti.

Plivali preko 4.000 kilometara

Orke tipa D zabeležene su u dve odvojene grupe – u južnom delu Indijskog okeana i kod južne obale Čilea.

Naučnici su otkrili da su pojedine jedinke preplivale više od 4.400 kilometara između različitih okeanskih basena.

Njihova putovanja bila su duža i prostorno ograničenija od svega što je do sada zabeleženo kod orki, čime su postavile novi rekord među ovim morskim predatorima, piše iflscience.