Gledaoci RTS-a su prethodnih nedelja imali priliku da uživaju u seriji "Greh njene majke" reditelja Zdravka Šotre, koja je rađena prema tekstu poznate književnice Mir Jam, ali tu nije kraj iznenađenjima.

Poslednja epizoda ove popularne melodrame emitovana je u petak, 29. maja. Ipak, za ljubitelje domaćih serija nema razloga za brigu, jer je RTS otkrio šta će popuniti udarni večernji termin.

Od 1. juna na male ekrane stiže serija "Nepobedivo srce". Baš kao i prethodnu, i ovu seriju je režirao proslavljeni Zdravko Šotra, a zasnovana je takođe na motivima iz romana Mir Jam, a i u ovom ostvarenju jednu od glavnih uloga tumači Ivan Bosiljčić.

Serija "Nepobedivo srce"

Radnja "Nepobedivog srca" prati Miroslava koji uspeva tamo gde niko pre njega nije, te svojim strpljenjem i harizmom prodire do Staše, pretvarajući ovog paranoičnog mladića u savesnog učenika i odanog prijatelja.

Međutim, Miroslavljevo prisustvo u vili porodice Novaković pokreće novu, opasnu dinamiku. Između njega i Aleksine kćerke Milene rađa se snažna, ali naizgled nemoguća ljubav koja će držati gledaoce prikovane za ekrane.

Svi oni koji žele da prate ovu intrigantnu priču, seriju "Nepobedivo srce" mogu gledati svakog radnog dana na Prvom programu RTS-a sa početkom od 20 časova.

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