Odnosi u porodici Harisa Džinovića ponovo su pod lupom javnosti, a u centru pažnje ovog puta nalazi se njegova ćerka Đina Džinović.

Pevač je potvrdio da je "precrtao" ćerku nakon što je prisustvovala svadbi svoje majke Meline Galić sa britanskim bogatašem Džefrijem Arnoldom (70) i tokom proslave se nije odvajala od nje.

Govoreći o novonastaloj situaciji, Haris je istakao da ga život bivše supruge uopšte ne zanima i da je "odavno okrenuo novi list".

Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste činjenica da je u više navrata naglasio kako je fokusiran isključivo na sina Kana, koji živi u njegovom domu i predstavlja mu najveći oslonac, dok ćerku Đinu nijednom nije pomenuo, čime je dodatno potvrđeno da su odnosi narušeni.

Ipak, iako je podržala majku na svadbi, odnos Đine i Meline takođe je obeležen neslaganjima, pre svega zbog njenog načina života i izraženog eksponiranja na društvenim mrežama.

"Bila je upozorena"

Nakon objava na kojima pozira u provokativnim izdanjima, sa naglašenim stomakom i dekolteom u prvom planu, modna kreatorka je javno istakla da takvo ponašanje ne odobrava i navela da je ranije bila upozorena.

-Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da to jako voli, ekstrovertna je na oca - izjavila je Melina, dodajući da smatra greškom to što je ćerka sebe izložila na Instagramu i TikToku, pridajući veliki značaj fizičkom izgledu i dopuštajući negativne komentare nepoznatih ljudi. Istakla je i da ne razume potrebu ćerke za komunikacijom sa osobama koje ne poznaje, ali da je izrekla svoje mišljenje i zamolila je da to ne čini, nakon čega je odlučila da se više ne meša.

-Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se fotografiše, na mene nije - isticala je ranije.

Koliko novi suprug nije štedeo na luksuznom slavlju govori podatak da je bivša Harisova supruga tokom svadbe promenila četiri venčanice, od kojih su dve izrađene po meri u prestižnoj modnoj kući "Dior".

Zvanice su uživale na jahti vrednoj 10 miliona evra, koju je mladoženja na dan venčanja lično čistio, što je dodatno iznenadilo prisutne.

"Živim najbolji mogući život"

Iako je danas na Mediteranu pored novog izabranika, ranije je otvoreno govorila o raskošnom životu tokom braka sa Džinovićem.

-Otkad sam se udala za Harija, živim najbolji mogući život i nemam nikakvih žalbi. Presrećna sam, jer je to povlašćen život, nema govora. Ili sam se ja snašla ili je on drugačiji od ostalih - izjavila je ona.

Osvrnula se i na komentare javnosti da njihov život pripada "džet-setu", ističući da joj je takav stil života postao svakodnevica tokom godina.

.To je moja svakodnevica sedamnaest godina… U mladosti se nisam tako zamišljala, ali se ispostavilo da smo jedna vrlo radna porodica. Vi kažete džet-set, a ja bih nas opisala kao žestoko radničku porodicu - navela je dizajnerka za "Start BiH".

"Deca su vaspitana malo čergarsk"

Dodala je i da nikada nije bila tip osobe koja vreme provodi kod kuće, već da su joj putovanja, druženja i izlasci deo svakodnevice.

-Ni pre nisam provodila dane u kući… Jednostavno nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja i izlaske - istakla je Melina, naglasivši i da je takav način života uticao na decu:

-Deca su vaspitana malo čergarski, navikli su da nismo uvek tu, ali im nikada ništa nije nedostajalo - zaključila je svojevremeno.