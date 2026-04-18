Melina i Haris Džinović su nedavno stavili tačku na brak nakon više od 20 godina ljubavi.

Od tada pevač otvoreno govori o odnosu koji je imao sa sada već bivšom suprugom, a u jednoj od svojih nedavnih izjava naglasio je da, kada je Melina u pitanju, nikada nije bio škrt, dok mu ona, kako je istakao, nije ni kafu platila.

- Bilo je tu emotivnog, materijalnog i društvenog iskorišćavanja, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: "Hvala ti, ljubavi"… To moraš da pokažeš i delima. Ne mora to biti u ekvivalentu. Ako tašna košta 5.000 evra, ne očekujem da mi uzvrati poklonom iste vrednosti. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš: "Platiću", to je sasvim dovoljno. Međutim, to se nije dešavalo i tu sam, moram priznati, bio zaista iznenađen – rekao je Haris nedavno za Alo.

Pevač je istakao i da je supruzi ispunjavao sve želje.

- Želela je svojevremeno da joj na rođendanu peva Adil, pa sam ga zamolio da dođe, trudio se da napravi atmosferu - otkrio nam je tada Džinović.

Melina uhvaćena sa novim verenikom

Modna kreatorka Melina Galić se u oktobru prošle godine verila za uspešnog biznismena, a nedavno je prvi put uhvaćena sa njim u javnosti.

Verenici su se pojavili na modnoj reviji u Parizu.

Melina je sa bogatim Englezom (70) bila u prvim redovima na reviji gde su bile mnoge svetske face.

Modna kreatorka je na sebi imala crnu haljinu sa jednim golim ramenom, dok je njen stariji partner nosio pantalone, sako i rolku.

Sve vreme su bili prisni, Melina je bila veoma ozbiljna, dok joj je biznismen nešto objašnjavao.

