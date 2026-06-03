Pevač Uroš Živković danas slavi prvi rođendan svog naslednika Lazara. Za ovu priliku zakupio je jedan poznati restoran u Beogradu, a kako smo mogli da vidimo pevač nije štedeo na dekoraciji, te je zajedno sa suprugom Jovanom izabrao raskošne plave balone.

Sve je u plavo i letnjim motivima, a na ulazu lokala postavljene su "surf daske", a na jednoj od njih napisano je ime njegovog naslednika, Lazara.

Nema sumnje da se Uroš potrudio i vodio računa o svakom detalju, pa i na stolovima vidimo posebnu dekoraciju i neobično cveće u istim tonovima.

Nije žalio novac, angažovao ovu pevačicu za slavlje

Uroš Živković i njegova supruga nisu žalili novac, a jedna od najbitnijih stavki za proslavu, bila im je muzika zbog čega su angažovali mladu Magdalenu Vračević, pevačicu koja važi za jedan od najboljih vokala na našoj estradi.

Magdalena će uveličati slavlje Živkovića, kao i mnoga do sada, jer je upravo ona omiljena pevačica porodice i peva im na gotovo svim slavljima.

Inače, Magdalena je pre nekoliko meseci pevala i na Uroševoj svadbi, kada je otkrila koja je omiljena pesma Živkovića i njegove supruge Jovane.

- Njegova supruga Jovana mi stalno traži baš pesmu za koju sam snimila kaver - "Tu sam ruku da ti pružim". To joj baš često pevam, kad god smo negde, tako da ne sumnjam da ću i večeras, vrlo rado - zaključila je s osmehom.

Ona je tada za Telegraf progovorila i o druženju sa Urošem.

- Čast mi je! Znamo se i privatno, već smo bili u toku što se tiče svih priprema i svi smo jedva čekali, od kolega koji će pevati sa mnom, do kolega koji su gosti. Jedva čekamo da počnemo i mislimo da će stvarno biti provod koji će se baš dugo prepričavati. Zaslužili su, i oni su veseljaci, tako da ne sumnjam da će biti fenomenalno - istakla je Magdalena Vračić.

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