Nekadašnji partner Jelene Karleuše, košarkaš Nikola Jovanović, povukao se iz javnosti nakon prekida romanse, a sada se oglasina društvenoj mreži Instagram, tužnim povodom.

Naime on je objavio crno-belu fotografiju preminulog sportskog komentatora Edina Avdića koji nas je napustio prerano u 47. godini života usled srčanog udara. Iznad fotografije košarkaš je stavio tri tužna emotikona i tako pokazao poštovanje i veliku tugu prema legendi koju nikada neće zaboraviti sportski svet.

Raskid bez pompe

Prisetimo se, pop zvezda Jelena Karleuša raskinula je u septembru mesecu vezu sa 15 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem, a vest o prekidu objavila je na društvenoj mreži X. U objavi je otkrila da se i Jovanović našao na njenoj listi razočaranja, jasno stavljajući do znanja da je romansi došao kraj.

- Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da 'ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega' i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja - bila je iskrena Jelena.

Jelena je u medijima dosad više puta zagonetno govorila o Jovanoviću, ali nije htela da prizna da li ih osim prijateljskih, vežu i neke druge emocije.



- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju, a ne dugo zatim usledio je rastanak bez pompe.

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