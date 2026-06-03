Generalni sekretar NATO-a Mark Rute uputio je danas oštru poruku mladim građanima Rusije, upozoravajući ih na, kako je naveo, ogromne rizike koje nosi odlazak na ratište u Ukrajini.

Govoreći tokom konferencije za novinare u Kijevu, Rute se direktno obratio mladim Rusima i njihovim porodicama, tvrdeći da ih na frontu čekaju veoma teški uslovi i velika opasnost po život.

– Šalje vam se loša ponuda. Nećete biti obučeni, oprema koju ćete dobiti biće lošeg kvaliteta i postoji veoma velika šansa da ćete poginuti ili biti ranjeni. Ako budete ranjeni, verovatno ćete ostati u blatu da patite i umrete – rekao je Rute.

Prvi čovek NATO-a ocenio je da Rusija u ratu u Ukrajini trpi izuzetno velike gubitke.

– Rusija ima zapanjujuće gubitke. Više od 30.000 ruskih vojnika gine svakog meseca – izjavio je Rute.

On je uporedio sadašnje gubitke sa sovjetskim angažovanjem u Avganistanu.

– To znači da Rusija za jedan mesec izgubi više ljudi nego što je Sovjetski Savez izgubio tokom deset godina ratovanja u Avganistanu. To nije apstraktna brojka. To biste mogli biti upravo vi – poručio je generalni sekretar NATO-a.

Ruteove izjave dolaze u trenutku kada se borbe na više delova fronta nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, dok Moskva i Kijev iznose potpuno različite procene o vojnim gubicima i situaciji na terenu.

Njegova poruka izazvala je veliku pažnju međunarodne javnosti jer se retko dešava da se visoki zvaničnici NATO-a na ovako direktan način obraćaju građanima Rusije.