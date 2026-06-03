Glumica Mirka Vasiljević od septembra bi mogla da preuzme vođenje popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umesto Dragane Kosjerine, piše "Srbija Danas".

Prva emisija sa Mirkom već je snimljena, a glumica je otkrila kako se snašla u novoj ulozi i kakvi su planovi za narednu sezonu jednog od najgledanijih porodičnih formata u Srbiji.

- Radila sam već jednu emisiju kao voditeljka "Ja volim Srbiju", već smo imali jedno snimanje, i negde je plan da već od septembra meseca vidimo kakav je plan za narednu sezonu - rekla je Mirka za Srbija Danas.

Glumica ističe da joj je ulazak u ovaj projekat bio potpuno prirodan. Kako navodi, iza nje su brojni projekti poput serija "Urgentni centar" i "Dadilja sa sela", zbog čega se na snimanjima oseća kao među prijateljima.

- Radila sam na većim projektima sa njima poput serije "Urgentni centar", "Dadilju sa sela" sada snimamo i drugu sezonu. Stvorili smo jedan lep i profesionalan odnos. Negde sam i prijatelj kuće sa ljudima koji rade ispred i iza kamere - objasnila je Mirka Vasiljević.

Vasiljevićeva ne krije da je atmosfera na snimanju oduševila, kao i brojne pozitivne reakcije publike.

- Bilo mi je jako prijatno na snimanju. Poznajem se sa ljudima iza i ispred kamere, a kada imate neku istoriju zajedno, onda ste svom na svome. Na prvom snimanju mi je bilo vrlo uzbudljivo, dinamično i interesantno, a publika me je divno dočekala. Na kraju smo svi sa osmesima otišli kući, što znači da je odrađen dobar posao - rekla je glumica za Srbiju Danas.

Šta će biti sa Draganom Kosjerinom?

Iako zvanična potvrda nove sezone još nije stigla od produkcije, prema navodima portala Srbija Danas, plan je da upravo Mirka Vasiljević od jeseni preuzme vođenje jednog od najgledanijih porodičnih kvizova u Srbiji.

Glumica ističe da veoma poštuje dosadašnji tim emisije i naglašava da su Dragana Kosjerina, Nele Karajlić i Ognjen Amidžić godinama maestralno radili svoj posao.

- Dragana, Nele i Oki maestralno rade svoj posao, ali ukoliko dođe do promena, tu smo da pomognemo i podržimo format. Nadam se dobrom ishodu i volela bih da ovaj format traje što duže - poručila je Mirka Vasiljević.

Alo/Srbija Danas

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