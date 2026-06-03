Javnost na Balkanu i dalje sa nevericom prati svaki korak bivšeg najpopularnijeg para mlađe generacije, a Relja Torino je za portal Alo! rešio da stavi tačku na sve spekulacije i otkrije pravu istinu o svom trenutnom odnosu sa Teodorom Popovsom.





- Mi i dalje najnormalnije radimo muziku zajedno. Sve ove njene nove pesme smo radili mi u studiju, to funkcioniše besprekorno i rezultati se jasno vide. Spremamo nove projekte o kojima neću detalje da otkrivam, moraćete nju da pozovete na jedno ozbiljno ispitivanje (smeh). Među nama je sve u najboljem redu", jasan je Relja, koji dodaje da joj u studiju ne šefuje: "Ja njoj uopšte ne šefujem, sve radimo kroz dogovor. Mi nismo klasični autoritativni šefovi.

Muzičar priznaje da je teret slave i te kako uticao na njih dok su bili u vezi.

- Prilično je izazovno jer javnost bukvalno sve zanima. Svi su imali potrebu da nas komentarišu, da seciraju svako naše izdanje i da traže bilo kakvu sitnicu kako bi iskonstruisali nešto loše. Izuzetno je teško u ovom poslu sačuvati intimu. Teodora je prelepa i zgodna devojka, i da sam ja po prirodi bolesno ljubomoran čovek, ta veza ne bi potrajala ni dva dana. Ja sam doneo odluku da o svom ljubavnom životu više ne govorim javno", zaključuje Relja za naš portal.