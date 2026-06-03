To je podstaklo rast na svetskom tržištu energenata, pa se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 97,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 95,7 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.



Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedelji, što predstavlja najveći nedeljni pad od februara i znatno je iznad očekivanja analitičara koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona barela.



Rast cena nafte dodatno je podstaknut geopolitičkim faktorima, uključujući i izjave američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran navodno pristao da ne razvija nuklearno oružje, kao i nagoveštaj mogućeg sastanka sa vrhovnim liderom Irana Modžtabom Hamneijem, ukoliko se diplomatski proces nastavi u pozitivnom smeru.



Ipak, uprkos tim porukama, tenzije između Vašingtona i Teherana ostaju visoke, dok se pregovori o privremenom mirovnom dogovoru nastavljaju, uz dodatnu komplikaciju zbog novih izraelskih vojnih operacija u Libanu.



Tramp je, kako je potvrđeno, u nedavnom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom apelovao na deeskalaciju sukoba u regionu.



Situaciju je dodatno zaoštrio noćni incident u kojem su, prema navodima, američke i iranske snage bile uključene u jednu od najozbiljnijih direktnih konfrontacija od početka primirja, dok su posledice sukoba zahvatile i Kuvajt i Bahrein.

OPEK povećava kvote, proizvodnja značajno pala

Sedam članica grupe OPEC+ moglo bi u julu da poveća planirani nivo proizvodnje nafte za 188.000 barela dnevno. To bi bilo identično povećanju koje je već odobreno za jun.

O tom pitanju trebalo bi da se razgovara 7. juna na sastanku predstavnika zemalja članica, ali konačna odluka još nije doneta. Sedam ključnih članica OPEK+, među kojima je i Rusija, od aprila do juna povećalo proizvodne kvote za gotovo 600.000 barela dnevno, prenosi Reuters pozivajući se na izvore.

Međutim, uprkos formalnom povećanju kvota, stvarna proizvodnja je značajno opala zbog naglog smanjenja izvoza zemalja Persijskog zaliva. Ukupna proizvodnja nafte pala je sa 42,77 miliona barela dnevno u februaru na 33,19 miliona barela dnevno u aprilu.

Prema podacima za april 2026. godine, zemlje članice OPEC proizvodile su ukupno 20,55 miliona barela nafte dnevno, što predstavlja najniži nivo u poslednjih 36 godina.

Dodatni udarac organizaciji zadalo je povlačenje Ujedinjeni Arapski Emirati iz OPEC-a početkom maja. UAE su po obimu proizvodnje bili treći najveći proizvođač nafte unutar organizacije, pa njihov odlazak dodatno menja odnose snaga na globalnom tržištu energenata.