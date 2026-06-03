Jedan od najuspešnijih producenata, tekstopisaca i izvođača mlađe generacije, Relja Putniković (Relja Torino), posetio je redakciju portala Alo!. U velikoj i iskrenoj ispovesti, Relja nas je vratio na same početke i otkrio kako je sa Henijem i Limenim (Livajom) pokrenuo muzičku imperiju zvanu „Generacija Zed“ iz jedne skromne, iznajmljene garaže na Ceraku.

-Bukvalno imaš niz garaža gde ljudi parkiraju automobile, i jedna naša, podigneš rolo-vrata i unutra je studio. Iznajmljivali smo je za nekih sto i malo jače evra mesečno. Nismo baš lepili kornete od jaja, ali smo sami pravili izolacione panele od kamene vune, azmafona i sunđera koje smo kupovali", priseća se Relja i otkriva ko ih je prvi sa estrade prepoznao.





- Gasttozz je bio prvi kada smo baš kretali. Radili smo pesme 'Antidot' i 'Aritmije'. Cvija se takođe pojavio na samom početku, on nas je baš maksimalno ispoštovao, mnogo puta nam je izašao u susret i dan-danas se družimo. Edita je takođe bila tu. To su tri osobe koje su nas u startu prepoznale."

Relja objašnjava da je prelomni trenutak bio izlazak iz tog prostora.





- U jednom trenutku smo seli i rekli: 'Hajde da pokrenemo izdavačku kuću, da okupimo talentovan tim ljudi – izvođače, tekstopisce, bitmejkere.' Kada sklopiš takav tim, logičan sled je bio da priznamo sebi da smo prerasli garažu i da je vreme da se uozbiljimo - izjavio je Relja za Alo.