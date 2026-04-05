Poznati pevač Haris Džinović važi za jednu od najvećih zvezda na našim prostorima, ali malo ko zna da se u jednom periodu svog života oprobao i u ugostiteljstvu u Francuskoj. Međutim, kako je i sam priznao, to se pokazalo kao veoma loša odluka.

Naime, Haris Džinović je punih dvanaest godina živeo u Parizu, gde je sa prijateljem odlučio da kupi lokal, a motiv za ovaj poslovni poduhvat bio je potpuno neočekivan.

- Prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi terali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront – ispričao je pevač jednom prilikom.

Iako su u to vreme imali mogućnosti da sebi priušte ovakav luksuz i iako je kafana radila "fino", biznis je nakon samo tri godine propao, a pevač je priznao da je upravo on bio glavni krivac za to.

- Najveći sam krivac što nije ostala od danas ili ostala duže od tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko, rekao sam: "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug – iskren je bio Džinović u emisiji "Balkanskom ulicom".

Krajnji rezultat ovakvog vođenja posla bio je finansijski kolaps. Kada bi na kraju dana pitao koliko su zaradili, dobijao je odgovor da imaju novca samo za nabavku, zbog čega su na kraju morali da prodaju lokal, nakon čega se pevač vratio na naše prostore.

